Gebied rond veelbesproken Hilversumse tunnel weer op de schop, moet veiliger

Het gebied rond de Alexiatunnel in Hilversum gaat in oktober weer op de schop. Dat heeft de gemeente besloten na het uitvoeren van een extern onderzoek over de verkeersveiligheid. Omwonenden en gebruikers van de tunnel maakten zich al langere tijd zorgen om de verkeersveiligheid bij de tunnel.

Na klachten van omwonenden heeft de gemeente een extern onderzoek laten uitvoeren. Ook is er juni van dit jaar een manifest aangeboden, waarvan een aantal voorstellen is meegenomen in de lijst aan maatregelen die in oktober genomen.

Zo worden de fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aan de noordkant van de tunnel verwijderd. Deze oversteekplaatsen staan nu nog dicht op de in- en uitgang van de tunnel. De nieuwe oversteekplaatsen komen verderop zowel op de Jan van der Heijdenstraat, Liebergerweg en de Kammerlingh Onnesweg te staan, waarbij je in twee richtingen kunt oversteken.

Flexibele paaltjes

Bij de fietstunnel komen er flexibele afzetpaaltjes en worden er markeringen geplaatst, die moeten voorkomen dat auto's gebruik maken van de fietstunnel. Er is gekozen voor flexibele paaltjes om ervoor te zorgen dat hulpdiensten wel door de tunnel kunnen.

Bij de uitgang van de fietstunnel aan de zuidkant, bij de Riebeeckgalerij, komen ook afzetpaaltjes. Dit moet voorkomen dat autoverkeer over het pleintje tegenover de galerij rijdt. En er komen afzetpaaltjes bij de uitgang van de autotunnel aan de zuidkant, om afslaand en overstekend autoverkeer te voorkomen.

Zorgen van omwonenden

Begin augustus van 2022 werd de Alexiatunnel feestelijk geopend. Het bouwen ervan duurde 2,5 jaar en is onderdeel uit van het project HOV in 't Gooi. Ook de omgeving van de tunnel ging op de schop, zoals stukken van de Oosterengweg en het kruispunt van de Jan van der Heijdenstraat, Liebergerweg en de Kammerlingh Onnesweg.

Maar al werd duidelijk dat omwonenden en gebruikers van de tunnel zich toch wel zorgen maakten over de verkeersveiligheid. Zo startte basisschool de Wilgetoren een maand na de opening van de tunnel een handtekeningenactie. Hun leerlingen moeten tijdens het spitsuur oversteken, waarbij het volgens de schooldirecteur 'vaak maar net goed gaat'.

Manifest

Na vragen van raadsleden werd in oktober door de gemeente een bureau ingehuurd om het verkeer in de gaten te houden. Maar toch hielden de klachten aan. In juni van dit jaar werd een manifest van omwonenden en andere betrokkenen, gestart door politieke partij Hart voor Hilversum, aangeboden aan verkeerswethouder Bart Heller.