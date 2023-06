Zure nasmaak bijeenkomst Alexiatunnel in Hilversum, tas wethouder gestolen

De tas van de Hilversumse wethouder Bas Heller is vanmiddag gestolen toen hem een manifest ter verbetering van de Hilversumse Alexiatunnel werd overhandigd. Op sociale media doet coalitiepartij Hart voor Hilversum een noodoproep om de tas - inclusief inhoud - vooral terug te geven.

Wanneer NH Heller spreekt doet hij net digitaal aangifte van de diefstal van zijn tas. Iets wat hij in eerste instantie niet doorhad, want het gebeurde in het heetst van de strijd, namelijk tijdens de overhandiging van het manifest.

"Ik heb helemaal niets gezien", vertelt de wethouder. "Dan was ik er wel achteraan gerend. Maar ik merkte het pas toen we klaar waren en ik wilde vertrekken." Niemand van de aanwezigen had door dat de tas werd ontvreemd en er hingen, voor zover Heller weet, geen camera's.

