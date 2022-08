De Alexiatunnel is eindelijk open: "Ze hebben het fantastisch gedaan"

Na twee en een half jaar van herrie en overlast is het vandaag dan eindelijk zover. De Alexiatunnel in Hilversum is officieel geopend. Het bouwen van de tunnel was een helse klus, maar dat mocht de pret vandaag niet drukken.

Met muziek en een feestelijke optocht door de tunnel werd de opening vandaag uitgebreid gevierd. Het spektakel trok veel bekijks uit de buurt, want in de twee en half jaar dat er gebouwd werd is de tunnel uitgegroeid tot een heet hangijzer in de buurt. De bouw heeft een hele tijd geduurd en zorgde voor een hoop ergernis bij de omwonenden. Sommige Hilversummers woonden zelfs twee en een half jaar lang met een bouwput in hun voortuin. "Maar ze hebben het fantastisch gedaan", merkt een bezoeker op.