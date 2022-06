Licht aan het einde van de Alexiatunnel, omwonenden nemen alvast een kijkje

Het duurde erg lang, maar het einde is in zicht als het gaat om de bouw van de Alexiatunnel. Het bouwwerk moet het verkeer in Hilversum soepeler laten doorstromen, maar voordat de auto's erdoorheen scheuren mochten omwonenden alvast een kijkje nemen.

De buurtbewoners van de Oosterengweg in Hilversum Oost lijken enthousiast over het de tunnel. "Het is een geweldig project als dorp" en "Er is een kunstwerk geleverd" zijn enkele reacties.

Maar eerder was er ook een kritisch geluid vanuit omwonenden. Zij keken meer dan twee jaar uit op de bouwput. NH Nieuws sprak met bewoonster Anita Zadelhof. "De afgelopen jaren zijn ingrijpend geweest, je staat ermee op en je wordt ermee wakker. Elke dag weer." Ook had ze kritiek op de weinige inspraakmogelijkheden.