Het gaat vaak net goed: zorgen van Hilversumse school over verkeersveiligheid Alexiatunnel

De Hilversumse basisschool De Wilgetoren heeft zorgen over de verkeersveiligheid voor leerlingen. Autoverkeer door de gloednieuwe Hilversumse Alexiatunnel - voor de deur van de school - ziet overstekende fietsers vaak over het hoofd. De school begon afgelopen maandag en daarmee begon de eerste week van drukte op de kruising.

Na meer dan twee jaar is deze zomer de Alexiatunnel eindelijk open gegaan. En daarmee ontstaat drukte bij de twee nieuwe oversteekplaatsen op de kruising van de Alexiatunnel, Kamerlingh Onnesweg en de Jan van der Heijdenstraat. Deze oversteekplaatsen worden sinds deze week tijdens de ochtendspits voor het eerst volop gebruikt door kinderen die weer naar de basisschool moeten.

Veel meer verkeer

Deze situatie zagen ze bij de Wilgetoren al vroeg aankomen. De twee oversteekplaatsen liggen vlak voor de school. Daarom zamelde ze ongeveer 150 handtekeningen in om aan de gemeente Hilversum te geven. "Om zo onze zorgen te uiten", legt directeur Koen van Praag uit.

"Voorheen lag er een spoorwegovergang waar je moest wachten. Daardoor kwam er niet continu verkeer hier langs. Met de tunnel is dat er wel en is het voor auto's mogelijk om doorgaand gas te geven omdat ze geen natuurlijke stop hebben." Een zorgelijke situatie, volgens de directeur.

Daarbij speelt ook gewenning een rol. 2,5 jaar is het rustig geweest voor de school. "Er zitten nu leerlingen in groep 3 die niet gewend zijn dat er zo druk is als nu." Gelukkig is het volgens hem deze week nog niet mis gegaan.

Verkeersregelaar

De gemeente Hilversum heeft na het ontvangen van de handtekeningen wel actie ondernomen. Zo hebben ze een verkeersregelaar tijdens de eerste week bij de oversteekplaatsen gezet. Deze persoon kijkt waar er verbeteringen mogelijk zijn. "Om zo te kijken waar we het kruispunt nog veiliger kunnen maken."

Naar verwachting gaat het nog veel drukker worden, want de komende dagen zullen ook andere scholen in de omgeving weer opengaan.