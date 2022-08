2,5 jaar lang in bouwput van de Alexiatunnel, einde in zicht voor omwonenden

Na 2,5 jaar bouwen gaat de Alexiatunnel in Hilversum oost morgen eindelijk open. Eigenlijk zou het enorme bouwproject achttien maanden duren. Bewoners van de Oosterengweg hebben dus lange tijd een bouwput voor de deur gehad. Voor hen is er dus letterlijk en figuurlijk licht aan het einde van de tunnel.

Ria de Jong is een van de bewoners aan de Oosterengweg en kijkt vanuit haar woning uit op de bouwput. Hoewel ze uitgekocht kon worden of een andere tijdelijke woning kon krijgen, besloot de Hilversumse met drie anderen gewoon in haar huis te blijven, met als gevolg dat ze een 2,5 jaar lang een bouwput voor haar neus heeft. Naast bewoonster is De Jong overigens ook raadslid in Hilversum.

Waar ze ook lang te maken hebben gehad met de bouwput voor de deur is het Viore Centrum, een ontmoetingsplek voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. 2 jaar geleden verhuisde het centrum van naast het Tergooi Ziekenhuis aan de Van Riebeeckweg naar de Oosterengweg, waardoor ze midden in tussen de werkzaamheden terecht kwamen.

Weinig klachten

Beiden kijken erg uit naar het moment dat de werkzaamheden voor de deur verdwijnen. "Onze bezoekers konden ons moeilijk vinden, maar we hebben ons best gedaan met bordjes. Daarnaast hadden we ook geluidsoverlast, maar daar wen je aan", zegt Danielle Warnier van Viore. "Ik heb weinig overlast gehad. Er was een moment waarbij we even ons huis moesten verlaten vanwege grote machines voor de deur. Maar dat was het ook", vertelt Ria.

Ook zijn ze erg te spreken over de begeleiding van instanties. "Telkens kregen we brieven over wat er ging gebeuren en soms kwamen ze ook onverwacht aan de deur om om even uit te leggen wat ze gingen doen dat moment", legt Warnier uit.

Verkeer

Maar het is niet alleen maar positiviteit. Volgens De Jong zijn er een aantal bewoners die zich wel zorgen maken over de overgang voor voetganger en fietsers bij de kruising tussen de Jan van der Heijdenstraat, Kamerlingh Onnesweg en de Oosterengweg. Die zou namelijk erg dicht bij de opening van de tunnel geplaatst zijn, waar de auto's eruit komen. "Maar dat is afwachten."