Situatie bij Alexiatunnel is wennen, Hilversum huurt wel bureau in om verkeer in de gaten te houden

Aan alles wat nieuw is, is het even wennen. Voor de gemeente Hilversum geldt dat ook voor de verkeerssituatie bij de Alexiatunnel. Omdat er sinds de opening van de 249 meter lange doorgang toch al gevaarlijke situaties zijn ontstaan en Hilversum de vinger aan de pols wil houden, is een extern bureau ingehuurd om de situatie goed in de gaten te houden met metingen en observaties.

BAM / Marc Draak

De Alexiatunnel is vandaag precies twee maanden open. De eerste reacties van gebruikers en omwonenden waren lovend. Dat mocht ook wel, want de klus heeft 2,5 jaar geduurd. Maar al vrij snel waren er zorgelijke geluiden over de verkeersveiligheid aan de noordkant van de tunnel. De automobilist wil het gaspedaal best intrappen als hij of zij de tunnel uitrijdt, zo zijn de ervaringen uit de buurt. Vooral bij het kruispunt Oosterengweg - Liebergerweg - Jan van der Heijdenstraat en Kamerlingh Onnesweg leidt dat nog wel eens tot gevaarlijke situaties. De oversteekplaats zit vrij dicht op de uitgang van de onderdoorgang, waardoor bijvoorbeeld automobilisten overstekende fietsers pas heel laat zien. Net goed Het gaat vaak 'net goed' was de boodschap van Koen van Praag, directeur van basisschool De Wilgetoren, die met zijn school op een steenworp afstand zit van de nieuwe tunnel. Tijdens het interview op locatie dat NH Nieuws met hem had vorige maand werden de woorden van Van Praag bewaarheid. Over zijn schouder was in beeld te zien hoe een overstekende fietser nog net op tijd van zijn fiets kon springen om een botsing met een auto te vermijden.

Lees ook Play Gooi Play Het gaat vaak net goed: zorgen van Hilversumse school over verkeersveiligheid Alexiatunnel

In antwoorden op politieke vragen erkent de gemeente dat er sprake is van gevaarlijke situaties. Dat er bij die eerste oversteekplaats bijna-botsingen ontstaan, komt volgens de gemeente vooral doordat daar fietsers oversteken die dat tegen de verkeerde richting doen. "Zij geven geen rekenschap dat zij een gevaarlijke situatie opzochten", zo merkt het college op. Juiste oversteek Degenen die net uit de fietstunnel komen, moeten eigenlijk doorrijden en iets verderop de Kamerlingh Onnesweg oversteken. De oversteekplaats die het dichtst bij de tunnel ligt, is eigenlijk alleen bedoeld voor mensen die met hun fiets vanaf de Jan van der Heijdenstraat of van die kant van de Liebergewerweg komen. De gemeente realiseert zich dat de verkeerssituatie, zeker op het genoemde kruispunt, nieuw is. Dat betekent dat de verkeersdeelnemers ook moeten wennen. Daarbij zegt het college wel de situatie 'nauwlettend in de gaten te houden' met verkeersmetingen en observaties ter plekke. Evaluatie Ondertussen is een extern bureau in de hand genomen. De onderzoekers gaan de verkeerssituatie voor de gemeente evalueren. Hun bevindingen gaan ook naar de politiek toe. Wanneer de resultaten te verwachten zijn, is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er soms te hard wordt gereden. De politie heeft sinds de opening op zaterdag 6 augustus al een paar controles gehouden. Vijf hardrijders hebben inmiddels een bekeuring op de deurmat gehad. Daarnaast zijn er een paar boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een gordel en het niet handsfree bellen. Controles op vaste momenten zijn volgens de gemeente geen haalbare kaart. Daar heeft de politie de mankracht niet voor.