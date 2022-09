Zorgen over verkeersveiligheid Hilversumse Alexiatunnel: raadsleden willen duidelijkheid

De zorgen over verkeersveiligheid van de gloednieuwe Hilversumse Alexiatunnel leiden tot raadsvragen. Coalitiepartij Hart voor Hilversum wil weten hoe de vork in de steel zit en hoe veilig de tunnel nou echt is. De vragen volgen op de zorgen die basisschool De Wilgetoren een week geleden aankaartte: de school ziet met regelmaat bijna-ongelukken gebeuren.