Grote vrees voor 'prullenbakbrandweer' bij 13 blusgroepen definitief van de baan

Opluchting in brandweerland, nu duidelijk is geworden dat het veelbesproken reorganisatieplan van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord definitief de prullenbak ingaat. Het zorgt voor blije gezichten onder de brandweervrijwilligers. "Er is naar ons geluisterd."

Omdat de ingeslagen weg onhaalbaar blijkt en het tot boze en verbijsterde vrijwillige brandweerlieden leidt, gaat het veelbesproken reorganisatieplan definitief de prullenbak in.

"We kunnen de opdracht, moderniseren van de brandweer binnen de bestaande begroting, niet uitvoeren. Simpelweg omdat er bij de posten geen draagvlak is voor de route die wij voor ogen hadden”, stelt Krishna Taneja, regionaal brandweercommandant en directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. "Als we richting de toekomst willen vernieuwen, dan hebben we een massa nodig die zegt: hier staan we achter. Die hebben we nu niet."

De Veiligheidsregio omarmde de stevige kritiek, hield enquêtes, voerde op alle 52 brandweerposten dialooggesprekken en kwam tot de conclusie dat het doorzetten van het reorganisatieplan geen zin heeft. "We hebben jullie gehoord. De boodschap is overgekomen", vertelt Taneja in het personeelsblad van de brandweer. "Jullie hebben duidelijk gemaakt wat jullie motiveert, wat jullie drijfveren zijn, hoe het belang van jullie eigen stad, dorp of gemeenschap op de eerste plaats komt."

Blije gezichten

Bij de 'getroffen' blusploegen wordt met enthousiasme gereageerd op het nieuws. "Dat is natuurlijk goed nieuws en zijn we hartstikke blij mee. We hebben er alles aan gedaan, zoals de dialoog aangaan met de leiding, en het bestuur heeft nu ingezien dat het een onhaalbare kaart is", zegt bevelvoerder Matthias Zijp van de brandweer in Berkhout.

"Er is naar ons geluisterd. Ik ben heel blij", roept Ad Baltus. Hij is brandweerman bij de vrijwillige blusploeg in Stompetoren. "Ze zijn erop teruggekomen en dat siert ze. We maken allemaal weleens een verkeerde beslissing. We beginnen met elkaar van vooraf aan en kijken samen naar de toekomst."