Amstelveense Urbanuskerk bomvol tijdens inwijding vier jaar na brand: "Samen gedaan"

Tijdens de inwijding van de Urbanuskerk in Bovenkerk, Amstelveen bleek afgelopen zondag maar weer eens hoe belangrijk het gebouw voor de kerkelijke en niet-kerkelijke gemeenschap is. Zo'n 4,5 jaar nadat de kerk bijna volledig afbrandde zit deze bomvol.

Verslaggever Rosanne van Veen zag dat belangstellenden die niet meer in de kerk pasten de 2,5 uur durende dienst zelfs via een beeldscherm in buurtcentrum het Noorddamcentrum aan de overkant van de kerk volgden.

De bisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam wijdde de uit de as herrezen kerk officieel in. "Ik feliciteer u allemaal met uw prachtige kerkgebouw en in de komende maanden ziet u iedere keer als u hier binnenkomt dat er weer iets bijgekomen is, want het is nog steeds een werk dat vooruitgaat", sprak hij de zaal toe.