Vrijwilligers Urbanuskerk luiden 2023 in met mijlpaal: meer dan miljoen opgehaald

Penningmeester Wilma heeft een krukje nodig om met haar kwast het bovenste streepje van de meter te bereiken, maar dat blijkt nog niet genoeg. De meter is te kort en daarom plakt een andere vrijwilliger het enorme bedrag van 1.175.000 euro trots boven het topje van de meter. "Dat hadden we vier jaar geleden niet kunnen dromen, maar we hebben er veel voor moeten doen", vertelt voorzitter Clem Venne vlak na de onthulling aan NH Nieuws.

Wie nog geen 'St. Urbanus Chocolade van Martinez heeft geproefd heeft nog een paar maanden de tijd om er één te bemachtigen. "Op het hoogtepunt moet je toch wel een keer gaan stoppen. Als in april de kerk weer officieel opengaat, is dat ook de laatste dag van de chocolaverkoop."

Het geld bestaat uit donaties, maar is vooral opgehaald tijdens verschillende inzamelingsacties die de vrijwilligers zo uit hun mouw schudden. De Urbanus-chocolade-actie is zonder twijfel de meest succesvolle. Er zijn inmiddels bijna 35.000 repen verkocht. Bedenker Chris van den Helder kijkt dan ook trots naar de geldmeter. "We zijn druk bezig geweest met al die vrijwilligers."

Venne wil de vrijwilligers nu zelf eens in het zonnetje te zetten en organiseerde daarom een speciaal eerste concert voor hen in de herbouwde kerk. De eer was aan familie De Bie, die vier jaar geleden ook het nieuwe orgel zou inwijden. De avond voor dat concert brandde de kerk af.

Alexander de Bie vindt het 'heel bijzonder' om nu alsnog orgel en piano te mogen spelen in de Urbanuskerk. "Toen we bij de eerste repetitie de kerk binnenliepen, was het echt van: 'wauw, het ziet er zó goed uit.' Ik was heel erg onder de indruk dat in vier jaar tijd alweer zoiets ongelooflijks moois staat."

De avond van de brand herinnert hij zich nog goed. De familie was op dat moment aan het fietsen in het Amsterdamse Bos. "We waren er meteen naartoe gefietst en zagen het branden. Ongelooflijk."

