Provincie betaalt mee aan herplaatsen van interieur Friese kerk in afgebrande Urbanuskerk

De provincie Noord-Holland gaat meebetalen aan een nieuwe stap in het herstel van de in 2018 afgebrande Amstelveense Urbanuskerk. Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus ontvangt binnenkort 155.000 euro subsidie om interieur uit de Werenfrideskerk in het Friese Workum te restaureren en in de Urbanuskerk te plaatsen. Ook kan de stichting met het geld oude muurschilderingen en het luminarium laten herstellen.

Zo ziet de herbouwde Bovenkerkse Urbanuskerk in Amstelveen er nu uit - NH Nieuws / Celine Sulsters

"De stichting is hier super blij mee en we kunnen nu verder met de plannen", reageert voorzitter Clem Venne, die zich sinds de brand bijna dagelijks inzet voor het herstel van de Urbanuskerk. Uit Workum komen onder andere drie altaren, de preekstoel, een doopvont, een apostelbank en een serie beelden. De Werenfrideskerk moest door gebrek aan animo de deuren sluiten en liet eerder aan NH Nieuws weten blij te zijn dat het interieur een tweede leven krijgt.

"Oorspronkelijk kende de Urbanuskerk fraaie muurschilderingen, maar die zijn in de jaren 70 met witte verf overgeschilderd" Clem Venne

Nu de kerk met een nieuw dak en vloer weer bijna in gebruik kan worden genomen, groeit de wens om het negentiende-eeuwse bouwwerk van architect Pierre Cuypers nóg mooier te maken dan voor de brand. Omdat de verzekeraar alleen de kosten vergoedt die gemaakt moeten worden om alles weer terug te brengen naar hoe het er voor de brand uitzag, sprokkelt de stichting op allerlei manieren geld bij elkaar. Eerder droeg de provincie al 175.000 euro bij aan de restauratie van de kruiswegstaties van Frans Loots.

Lees ook Amstelland Restaurator Jazzy laat verloren gewaande Urbanuskunst weer schitteren

De tweede subsidiebijdrage maakt het ook mogelijk om oude muurschilderingen in de kerk weer terug te halen. "Oorspronkelijk kende de Urbanuskerk fraaie muurschilderingen, maar die zijn in de jaren 70 met witte verf overgeschilderd. Door de brand- en waterschade, kwamen deze schilderingen deels weer tevoorschijn", legt Venne uit. Een restaurator gaat deze kleurrijke schilderingen nu helemaal terugbrengen. "Dat zal in delen gebeuren omdat de muren nog erg vochtig zijn door de jaren in weer en wind."

Kerstuitzending Urbanuskerk Op 24 december gaat de Urbanuskerk in Amstelveen weer open voor publiek. Meegenieten van de gezinsviering vanuit de gerenoveerde kerk? NH Nieuws zendt deze live uit!