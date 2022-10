Kunst onder de hamer voor restauratie cruciaal deel Urbanuskerk

Dat 'De Parel aan de Poel', de Amstelveense Urbanuskerk, na de verwoestende brand van 2018 is herrezen, is voor velen een wonder. Nu de restauratie van de kerk de laatste fase ingaat breekt een spannende periode aan, want het kerkbestuur komt nog duizenden euro's tekort om een belangrijk detail in ere te herstellen. Afgelopen vrijdagavond organiseerde Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus een veiling om zoveel mogelijk geld op te halen.

"Tweehonderd euro, niemand hoger. Verkocht!", roept de Amstelveense veilingmeester Nielsson Kooijman door de zaal. De opkomst was in zijn ogen eerst wat mager, maar de giften zijn gul, valt hem op. Onder de hamer gingen vrijdag onder andere diverse aquarellen waarop de Urbanuskerk en andere mooie plekken in Amstelveen en omgeving te zien zijn, met bladgoud beschilderde iconen en originele stukken uit de kerk. "Dit is een aquarel van een park in Amstelveen waar ik vlak in de buurt woon", vertelt een van de trotse kopers. Een ander greep net mis: "Ik had voor mezelf een grens van tweehonderd euro en daar gingen de biedingen overheen", zegt hij een beetje teleurgesteld. Een andere aanwezige vertelt eigenlijk bij alle acties voor de kerk aanwezig te zijn. "Je wil gewoon dat die kerk behouden blijft voor het dorp." Tekst gaat verder onder video

Voor kunstenaar Dolf Middelhoff was het meer dan logisch om twee van zijn schilderijen aan de veiling te doneren. De Amstelvener ontwikkelde een speciale band met de Urbanuskerk, doordat hij het monument ontelbare keren fotografeerden en schilderden, zowel voor als na de brand.

"De passie werd alleen maar groter toen ie kapot ging", vertelt hij als verslaggever van NH Nieuws Celine Sulsters hem ontmoet op een magisch plekje langs De Poel waar de schilder de schoonheid van de Urbanuskerk voor de zoveelste keer met zwierige kwaststreken vastlegt. Het bedrag dat nog moet worden binnengehaald, voor de veiling was dat 16.000 euro, gaat naar een belangrijk onderdeel van de kerk. "Dat geld is voor de restauratie van de kruiswegstaties van schilder Frans Loots", legt Dolf uit. "Dat is van levensbelang, want die staties vormen een eenheid met deze kerk en zijn op maat gemaakt. De kerkgangers kennen de kerk niet anders dan met die staties erin." Tekst gaat verder

De veertien kruiswegstaties beelden samen de lijdensweg van Jezus Christus uit. Bezoekers van de kerk kunnen langs de schilderingen lopen en letterlijk stilstaan bij wat Jezus heeft meegemaakt tijdens de laatste uren van zijn leven op aarde. Een kruisweg is een belangrijk onderdeel van een katholieke kerk.