Afgebrande Urbanuskerk Amstelveen niet langer dakloos: "Mijlpaal in restauratie"

De afgelopen dagen was het in Bovenkerk een komen en gaan van vrachtwagens die de dakspanten voor de kerk afleverden. Bij de kerk stonden twee hijskranen klaar, waarvan er een werd gebruikt om de onderdelen op de klaarliggende muurplaten te plaatsen.

Volgende week volgen de tussenliggende dakplaten en is dit deel van de kerk na ruim twee jaar weer afgesloten. "Een imposant gezicht en een mijlpaal in het restauratieproces", aldus architect Cor Bouwstra. "Bijkomend voordeel is ook dat we met nieuwe materialen nu het dak meteen goed hebben kunnen isoleren."

Om het dak te kunnen plaatsen moesten eerst de gemetselde gewelven in de zijbeuken worden hersteld. Daarvoor is zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de stenen van de afgebrande kerk, die door vrijwilligers minutieus zijn afgebikt en schoongemaakt. Nu worden de monumentale bogen teruggemetseld.