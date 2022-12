Grote opkomst bij eerste Kerstmis Amstelveense Urbanuskerk na renovatie

Na vier jaar restaureren was er gisteren voor het eerst na de verwoestende brand in de Urbanuskerk weer een Kerstmis. De opkomst van de gezinsviering was hoog. Veel kerkbezoekers waren verheugd en enthousiast om de dienst in de kerk bij te wonen: "Heel fijn dat de kerk weer open is, ze hebben het echt prachtig gerestaureerd."

NH Nieuws was gisteren aanwezig bij de eerste gezinsviering in de Amstelveense kerk en zond deze live uit. Na de grote brand van een paar jaar terug, was het dan gisteren voor het eerst weer zo ver: de Kerstmis vanuit de Urbanus. Veel bezoekers waren erg onder de indruk van het resultaat. Na jaren weer een volle kerk. Tekst gaat verder na de video

reacties na eerste mis Urbanuskerk - NH Nieuws

Een bezoeker laat weten dat ze voor de brand altijd naar de Kerstmis in de kerk ging, maar dat niet meer deed na de brand. "Maar nu kunnen we gelukkig weer naar de kerk", vertelt ze met een glimlach. Als vanouds Op de restauratie wordt positief gereageerd door de kerkgangers: "Ze hebben de muren laten staan geloof ik en het dak helemaal vernieuwd. Daarom is de atmosfeer in de kerk weer als vanouds. Een jonge bezoeker vind de kerk er ook mooi uitzien. Toch heeft hij nog een puntje van kritiek: "Sommige muren zien er nog een beetje verbrandt uit. Ik vind het jammer dat ze daar niet met verf overheen zijn gegaan."