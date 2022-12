Virtueel kijkje in herbouwde Urbanuskerk: volg hier de 360 graden-tour van NH Amstelland

De verwoeste Urbanuskerk in Amstelveen wordt na een grondige restauratie bijna weer in gebruik genomen. Morgenavond is de kerk het decor van de eerste gezinsviering sinds de brand in 2018. NH Amstelland mocht tijdens de renovatie 3D-foto's maken, waarmee we een virtuele en interactieve rondleiding door en rond het kerkgebouw hebben gemaakt.

Wie door of om de virtuele Urbanuskerk 'loopt', treft op veel plekken reportages en verhalen die NH Amstelland de afgelopen jaren over de verwoestende kerkbrand en de nasleep ervan maakte. Met de eerste viering is de kerk in Bovenkerk van morgen officieel weer open voor bezoekers. Het kerkbestuur vermoedt dat die eerste viering morgenavond (Kerstavond) op zoveel belangstelling kan rekenen, dat het niet uitsluit bezoekers te moeten teleurstellen. Er mogen in geen geval meer mensen naar binnen dan dat er zitplaatsen zijn, maar iedereen die er niet bij kan zijn, kan de mis live volgen op onze website, de Facebook-pagina Nieuws uit Amstelland en omgeving, YouTube én in de virtuele kerk hierboven. In de steigers De foto's in de virtuele kerk zijn genomen op 5 december, toen het interieur van de kerk nog volop in de steigers stond. Wie wil weten hoe de kerk er zonder bouwmaterialen uitziet, moet morgen de live-uitzending zeker volgen.

Net als de échte Urbanuskerk is onze virtuele Urbanuskerk nog niet helemaal af: de komende weken wordt de kerk verder gevuld met nieuwe journalistieke producties, waaronder de vierdelige podcastserie Brand in de Urbanus van NH-verslaggever Celine Sulsters. Daarin gaat ze met betrokkenen rond de brand en de herbouw in gesprek over onder meer de schuldvraag en de impact op de samenleving. Vanaf morgen is het eerste deel te beluisteren: Vlammen.

De virtuele Urbanuskerk en de vierdelige podcastserie Brand in de Urbanus zijn mede tot stand gekomen met subsidie van de Mediaraad Amstelveen.