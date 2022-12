ZIEN: Amstelveense Urbanuskerk, uit zijn as herrezen

Het wordt een bijzondere Kerst voor Amstelveense kerkgangers, want na vier jaar kunnen zij de geboorte van Jezus weer vieren in hun geliefde Urbanuskerk in Bovenkerk. Na de verwoestende brand in 2018 moest de katholieke kerk bijna volledig worden herbouwd. NH Nieuws volgde dit proces vanaf de eerste steen.

Met het project 'Brand in de Urbanus' laten we het verhaal zien van een gemeenschap die diep in het hart werd geraakt, maar de handen ineen sloeg om de kerk nog indrukwekkender te maken dan 'ie al was.

Op kerstavond (24 december) kun je vanaf 19.00 uur online en op tv live naar de eerste gezinsviering in de herbouwde Urbanuskerk kijken. Morgenavond publiceren we de digitale Urbanuskerk, waarin bezoekers aan de hand van 360 graden-foto's virtueel kunnen rondneuzen in en rond de herbouwde kerk. Ook de gezinsviering op kerstavond wordt in de digitale kerk uitgezonden.

Virtuele wandeling door herbouwde Urbanuskerk

Tijdens een virtuele wandeling door de kerk kom je op verschillende plekken reportages en verhalen tegen die NH Nieuws de afgelopen jaren over de kerk maakte. Bovendien is daar vanaf morgen de eerste aflevering van de vierdelige podcastserie Brand in de Urbanus van NH-verslaggever Celine Sulsters te beluisteren. De andere drie afleveringen volgen in de week tussen kerst en oud & nieuw.