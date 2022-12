Podcast Brand in de Urbanus: luister nu de eerste aflevering

De herbouwde Urbanuskerk in Amstelveen is deze Kerst voor het eerst weer open voor bezoekers. NH Nieuws maakte een podcastserie over de hevige brand op 15 september 2018 en de nasleep daarvan. Aflevering 1 is nu te beluisteren op de website en in je podcast-app.

Podcast 'Brand in de Urbanus' - NH Nieuws

Verslaggever Celine Sulsters neemt je in de eerste aflevering mee terug naar de dag van de brand. Ze spreekt onder andere met officier van dienst bij de brandweer Rik Jonkman over de keuzes die hij maakte tijdens het blussen. Ook hoor je pastoor Eugène Jongerden, die in de podcast onder andere vertelt hoe hij zich destijds om de emotionele omstanders bekommerde. "Vooral luisteren, aanwezig zijn. Je hoeft eigenlijk helemaal niks te zeggen, maar dat je er bent", herinnert hij zich.

Een van de omstanders die de ontwikkeling van de brand volgt is Monique van der Erf. Zij woont met haar gezin pál naast de kerk en raakt in paniek als het vuur de kerktoren nadert. Als die valt, is de kans groot dat haar huis wordt geraakt. "Op een gegeven moment kregen we de melding dat we onze spullen moesten pakken en toen werd ik echt heel erg bang", vertelt ze over dat angstige moment. Ze heeft tien minuten om haar spullen te pakken.. "Ik heb wel dertig fotoalbums, dus dat ging even niet."

NH Nieuws zendt de eerste viering in de herbouwde Urbanuskerk vanavond live uit vanaf 19:45 uur.