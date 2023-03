NH Sportforum: FC Volendam-fanboy Jan Smit en AZ gaat Conference League winnen

De dorpsrel in Volendam, Ajax moet een pas op de plaats maken en AZ gaat de Conference League winnen. Het komt allemaal voorbij in het NH Sportforum van de maand maart. Vier uitgesproken verslaggevers en een presentator laten zich de mond niet snoeren en spreken zich uit over het wel en wee in het Noord-Hollandse betaalde voetbal.

Pro Shots

Op de informatieavond op 9 maart over de stand van zaken bij FC Volendam haalde voorzitter Jan Smit keihard uit. "Dit dorp is ook vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune. Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in een rug", was Smit bikkelhard aan het begin van de avond.

"Dit lijkt mij niet meer te lijmen. Het bestuur en de RvC kunnen niet meer door één deur" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

Na zo'n anderhalf uur stelde voorzitter van de Raad van Commissarissen Jaap Veerman een vraag over de begroting en begon het moddergooien. FC Volendam heeft het plan om de organisatie om te vormen en zonder Raad van Commissarissen door te gaan. "Dat is het plan van het bestuur en zo zet je de RvC buitenspel. Dit lijkt mij niet meer te lijmen. Het bestuur en de RvC kunnen niet meer door één deur", aldus verslaggever Stephan Brandhorst die aanwezig was op die bewuste avond in De Jozef in Volendam. Tekst loopt door onder foto.

Jan Smit - Pro Shots / Vincent de Vries

Voorlopig is het nog niet zover en moet de eventuele nieuwe organisatie nog zijn beslag krijgen. Verslaggever Erik-Jan Brinkman begrijpt er helemaal niets van dat het zo uit de hand heeft kunnen lopen. "Het hele dorp heeft er jarenlang naar uitgekeken dat Volendam in de eredivisie speelt. Dan lukt dat en sta je zelfs dertiende. Vervolgens heb je zo'n bestuurscrisis. Die harde woorden op zo'n avond had ik binnenskamers gelaten."

"Ik krijg het idee dat hij een soort van Kim Jong-Un aan het Markermeer is" NH Sport-verslaggever Thomas Brood

"Wat wil Jan Smit met zo'n speech bereiken? Ik neem aan dat hij doelt op de RvC die hem een dolk in zijn rug willen steken. Na zulke woorden is er nu geen weg meer terug. Of de hele RvC kapt ermee of Team Jonk stopt ermee", haakt verslaggever Thomas Brood in. "Zo'n situatie kan nooit goed zijn voor een club. Smit is goed in het bespelen van de publieke opinie. Zo stond er een vlammend stuk in De Telegraaf. De RvC doet dat minder of niet. Hierdoor staat heel Nederland nu achter Jan Smit. Ik krijg het idee dat hij een soort van Kim Jong-Un aan het Markermeer is", aldus Brood. "Ik vond het ook opvallend dat hij zich opstelde als een fanboy. Als voorzitter mag het van mij wat gematigder. Als voorzitter moet je rustig blijven, maar nu hitst hij de boel op", vult Brandhorst aan.

"Dat het goed gaat met FC Volendam heeft te maken met de portemonnee van Jan Smit. Die afhankelijkheid is wel gevaarlijk" NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman

Jan Smit staat garant De RvC van FC Volendam maakt zich vooral zorgen over de begroting. Daar zou een gat van een paar ton overbrugd moeten worden. Op de informatieavond gaf Smit aan garant te staan voor 1,2 miljoen euro. Brood: "Ik denk dan bij mijzelf: wat nu als hij dat nou een keer niet doet? Wat gebeurt er dan bij FC Volendam? Dat het goed gaat met FC Volendam heeft te maken met de portemonnee van Jan Smit. Die afhankelijkheid is wel gevaarlijk", denkt Brinkman. Tekst loopt door onder foto.

FC Volendam viert de winst op Fortuna Sittard - Pro Shots/Vincent de Vries

Na het 3-2 verlies van Ajax tegen Feyenoord denkt de gehele sportredactie dat de Rotterdammers landskampioen gaan worden en dat Ajax daar geen aanspraak meer op maakt. Een paar maanden terug zag een deel van de redactie AZ nog als titelkandidaat. "Ik heb nieuws. AZ wordt geen landskampioen, maar gaat wel de Conference League winnen", voorspelt Brood. Wisseling van wacht Bij Ajax lijkt technisch manager Gerry Hamstra te vertrekken. De Engelsman Julian Ward zou de nieuwe technisch directeur moeten worden. Presentator Edward Dekker vraagt zich af of het logisch is om een buitenlander te halen die niet op de hoogte is van de eredivisie? "Lijkt mij wel. Hij heeft het aardig gedaan bij Liverpool. Dan lijkt mij dat een aanwinst en heel veel slechter dan dat het nu gaat, kan bijna niet", denkt Brandhorst. Tekst loopt door onder foto.

Pro Shots / Jasper Ruhe

"Heel leuk dat je zo'n grote naam haalt, maar Liverpool vist in een andere vijver dan Ajax. Ik vind trouwens dat Hamstra al maanden terug zijn conclusies had moeten trekken. Raar dat Klaas-Jan Huntelaar wel kan blijven", aldus Brood. "Zou hij ook naar wedstrijden van RKC kijken?", vraagt NH Sport-verslaggever Frank van der Meijden zich af. Tekst loopt door onder foto.

AZ-spelers vieren feest na de gewonnen wedstrijd tegen Lazio - Orange Pictures

schakelde AZ in de Conference League knap Lazio uit. Zowel in Rome als in Alkmaar won de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-1. "Heel knap", zegt Brandhorst. "Het zou mij niets verbazen als ze tot de finale komen. Ik heb er vertrouwen in!" Deze maandZowel in Rome als in Alkmaar won de ploeg van trainer Pascal Jansen met 2-1. "Heel knap", zegt Brandhorst. "Het zou mij niets verbazen als ze tot de finale komen. Ik heb er vertrouwen in!"

"Het zou mij niets verbazen als ze tot de finale komen" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

In de kwartfinale neemt AZ het op tegen het Belgische RSC Anderlecht. Dekker verbaast zich over de vlakke reacties na zo'n prima prestatie. "Je mag toch wel wat meer blijheid tonen voor de camera? Kom op zeg." Voetbal 24/7 "Het is niet meer zoals jaren geleden dat spelers na een Europese zege naar de kroeg gingen en de volgende dag een kater hadden. De spelers van nu zijn 24/7 met voetbal bezig. Er wordt tegen ze gezegd: je kan nu even genieten, maar morgen weer de focus op de volgende wedstrijd. Het is ook de kracht van AZ dat ze rustig en stabiel zijn", countert Brinkman. "Dat is voetbal anno 2023. John Heitinga nam laatst een papiertje mee naar de persconferentie. Hij gaf op geen enkele vraag antwoord en wat hij wilde vertellen stond op dat velletje. Het is te triest voor woorden", is Brood duidelijk.

"Je mag toch wel wat meer blijheid tonen voor de camera? Kom op zeg" Presentator Edward Dekker

Ook in de Youth League zorgde AZ voor een daverende verrassing. De Onder 19 staat in de halve finale na knappe zeges op Real Madrid en FC Barcelona. Logischerwijs schuift trainer Jan Sierksma komend seizoen door naar Jong AZ, denken de verslaggevers. De huidige trainer van de Alkmaarse beloften Maarten Martens gaf onlangs aan na dit seizoen te stoppen. Wat de Belg daarna gaat doen is niet bekend. Tekst loopt door onder foto.

Glynor Plet bezorgt Telstar de overwinning op TOP Oss - Pro Shots / Sonny Lensen

Tot slot kwam de maand van Telstar aan bod. De Witte Leeuwen hadden vlak voor het NH Sportforum met 1-0 van TOP Oss gewonnen. De ploeg van Mike Snoei staat daardoor op een keurige negende plaats in de eerste divisie en is nog volop in de race voor de play-offs. "Snoei doet het goed, maar ik heb nieuws voor hem. Telstar duikelt nog wel naar het rechterrijtje. Ze hebben een lastig programma. De komende gaat weken gaat het erom", vertelt Brood, die tegenstanders als ADO Den Haag, PEC Zwolle, Willem II, MVV en NAC Breda opsomt. Solide Telstar-verdediging Met 31 doelpunten in 30 wedstrijden is Telstar één van de minst scorende ploegen in de eerste divisie. "Het is niet altijd even goed, maar ze winnen vaak met één of twee goals", zegt Van der Meijden, die veel wedstrijden van Telstar ziet. "Het is altijd spannend. Die driemansverdediging zit heel erg goed in elkaar. Dat is de basis. Dan is het hopen op een doelpunt van Telstar. Dat lukt de ene keer wel en de andere keer niet."

Het NH Sportforum werd zondag 26 februari van 18.00 tot 19.00 uur uitgezonden en is terug te luisteren via nhradio.nl. De volgende aflevering is zondag 30 april. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar [email protected]