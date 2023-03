AZ knikkert Lazio eruit: Alkmaarders door naar kwartfinale Conference League

AZ heeft in de Conference League een knappe overwinning op Lazio geboekt. De ploeg van trainer Pascal Jansen draaide een achterstand om en won uiteindelijk met 2-1 van de Italianen. Daardoor staan de Alkmaarders in de kwartfinale van het derde Europese voetbaltoernooi.

Met een 2-1 voorsprong begon AZ aan de wedstrijd. Vorige week wonnen de Alkmaarders in Rome dankzij doelpunten van Milos Kerkez en Vangelis Pavlidis. In een sfeervol uitverkocht huis in Alkmaar zagen de supporters hun club solide beginnen tegen de nummer drie van Italië. Hoewel Kerkez snel tegen een gele kaart aanliep, was de linksback vaak het begin van een kansrijke uitbraak. De thuisploeg had de controle en bepaalde in het eerste kwartier het tempo van de wedstrijd.

Lazio-trainer Maurizio Sarri koos ervoor om een aantal sterkhouders op de bank te houden. Pedro en Luis Alberto werden gespaard. Ondanks de controle kreeg AZ in de eerste twintig minuten slechts één kansje. Een kopbal van Vangelis Pavlidis ging naast het doel van Ivan Provedel. Aan de andere kant ging de bal er wel in via Felipe Anderson. De aanvaller van Lazio zette de Italianen in de 22e minuut op 0-1 met een schuiver in de korte hoek.

Rug rechten

De tegentreffer veranderde weinig aan het spelbeeld. De Alkmaarders behielden de rust om zorgvuldig aan een aanval te werken. In de 28e minuut maakte Jesper Karlsson de verdiende gelijkmaker. De Zweedse vleugelaanvaller dribbelde naar binnen en schoot met een zwabberbal de 1-1 tegen de touwen. De gelijkmaker gaf AZ meer vertrouwen, want richting de rust creëerde de ploeg meerdere kansen via Sven Mijnans (redding keeper), Tijjani Reijnders (net naast), Vangelis Pavlidis (afstandsschot) en Karlsson (geblokt schot).

Ook na de rust maakte AZ meer aanspraak op de voorsprong. Hoewel Mathew Ryan redding moest brengen op een afstandsschot van Luca Pellegrini, was AZ zeven minuten na rust heel dichtbij. Tijjani Reijnders ramde een afvallende bal tegen de buitenkant van de paal. In de 63e minuut kreeg AZ wel het loon naar werken. Na een fraaie aanval ronde Vangelis Pavlidis knap af met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied: 2-1. AZ kreeg de kansen om de wedstrijd in het slot te gooien. Jens Odgaard vuurde de bal tegen de buitenkant van de paal

Kwartfinale

De loting van de kwartfinales van de Conference League is morgen om 14.00 uur in Nyon (Zwitserland). AZ weet dan wie de tegenstander is bij de laatste acht van het derde Europese voetbaltoernooi.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes (Beukema/84), Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Reijnders, Mijnans; Odgaard (Lahdo/84), Pavlidis, Karlsson (Van Brederode/84)