Het aanhoudende succes van de AZ jeugdopleiding: "Stabiliteit en rust"

Al jaren staat de jeugdopleiding van AZ er uitstekend op. Dat blijkt de laatste tijd ook weer. In de Youth League walst AZ over topclubs als Barcelona en Real Madrid heen. En in de Alkmaarse hoofdmacht debuteert de ene naar de andere jeugdspeler.

Onder luid applaus zochten de 'jonkies' van AZ gister tegen de klok van 16.00 uur de kleedkamers op. Vlak daarvoor versloeg de ploeg van Jan Sierksma Real Madrid met 4-0. "Ik zag wel kans om te winnen, alleen deze uitslag had ik niet verwacht", vertelt de jeugdtrainer van AZ trots. Door deze overwinning gaat zijn team door naar de halve finale van de Youth League. In het Zwitserse Nyon is Sporting Portugal op 21 april de tegenstander. Stabiliteit en rust Op de propvolle tribune genoot Paul Brandenburg met volle teugen van het schouwspel tegen de Spaanse topclub. De hoofd jeugdopleiding loopt al een tijdje mee bij de Alkmaarders. In 2015 nam hij het stokje over van Aloys Wijnker en onlangs verlengde hij zijn contract tot 2028. Deze prestatie tegen Real Madrid geeft Brandenburg weer de bevestiging dat hij en zijn team met iets goeds bezig zijn. "De stabiliteit, rust en duidelijke visie zorgen voor dit succes. In combinatie met de mensen die dat uitvoeren." Tekst loopt door onder de video.

"Deze druk is essentieel om te voelen", vindt Brandenburg het belang van dit soort Europese topwedstrijden. "Een mooi voorbeeld is Wouter Goes. Hij speelde vorig jaar alle wedstrijden in de Youth League en nu deed hij het vorige week in Rome tegen Lazio zeer behoorlijk." De centrale verdediger mag zelfs gezien zijn leeftijd nog meedoen in deze Europese jeugdcompetitie. Dat geldt ook voor talenten als Maxim Dekker en Myron van Brederode.

"Het is heel knap wat we doen volgens mij" AZ-jeugdtrainer Jan Sierksma

Vele trainers staan dagelijks op het veld om mee te helpen aan de ontwikkeling van nieuwe Alkmaarse toptalenten. Voor het hoogste jeugdteam is Sierksma de eindverantwoordelijke. Vorig seizoen pakte hij met z'n selectie de nationale titel en verloor in de Youth League na strafschoppen in de achtste finale van het Italiaanse Juventus. Nu dus door naar de laatste vier van het belangrijkste Europese jeugdtoernooi. "Het is heel knap wat we doen volgens mij." Tekst loopt door onder de video.

Tegen Real Madrid stonden spelers als Mexx Meerdink, Fedde de Jong, Kees Smit en Ernest Poku op het veld. Het blijft altijd lastig te voorspellen wie het wel gaan maken en wie niet. Maar het moge duidelijk zijn dat de AZ-fans in hun handen kunnen wrijven als het gaat om nieuwe Alkmaarse aanwas. Brandenburg: "Ik heb goede verwachtingen als deze jongens zich zo door blijven ontwikkelen." "Direct invloed" In de hoofdstad van Italië maakte Meerdink vorige week zijn debuut voor AZ. En afgelopen weekend stond Fedde de Jong in de basis tegen FC Groningen. "We willen niet dat onze jeugdspelers meehobbelen, maar direct invloed hebben op het resultaat van het eerste elftal." Tekst loopt door onder de video.

Opvolger Martens Waar de jonge voetballers steeds weer de kans krijgen om een volgende stap te maken binnen de opleiding, geldt dat ook voor trainers. Zo coachte Sierksma de afgelopen seizoenen al de nodige elftallen en nu wordt hij gelinkt aan Jong AZ. De huidige coach Maarten Martens liet al weten te stoppen na dit seizoen en Sierksma zou zo maar z'n opvolger kunnen zijn. "Er is nog niks over bekend, maar we zijn met elkaar in gesprek." Tekst loopt door onder de video.

Vanavond speelt het AZ van Pascal Jansen in eigen huis tegen Lazio. De Alkmaarders verdedigen een 2-1 voorsprong. De winnaar gaat door naar de kwartfinale van de Conference League. Verslag en reacties vind je na afloop op deze site.