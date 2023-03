Harde kern AZ door ME weggedreven bij Italiaanse fanzone Alkmaars centrum

De Paardenmarkt in het Alkmaarse centrum is vandaag voor supporters van Lazio Roma. Ze spelen straks een zogeheten risicowedstrijd tegen AZ en om een confrontatie tussen de supporters te voorkomen, is er Italiaanse fanzone ingericht. "We hebben alle scenario's uitgedacht", zegt burgemeester Anja Schouten.

Er werden 450 man verwacht, maar op het hoogtepunt, rond 18.00 uur, staan er zo'n 150 supporters van de Italiaanse club het plein. Een deejay draait opzwepende muziek in de tent, maar er wordt vooral gepraat, gedronken en hier en daar geblowd. De fans van Lazio Roma kunnen zich op de Paardenmarkt mentaal voorbereiden op de wedstrijd tegen AZ vanavond. Omdat dit als een risicowedstrijd wordt gezien, is de politie in de hele stad massaal op de been. "De meeste zijn in Amsterdam", zegt een fan van de Italiaanse club tegen NH Nieuws. "Daar zijn ze gisteren al aangekomen. Of de harde kern hier naar toe komt, weet ik niet." AZ-aanhangers in de Langestraat Maar Alkmaar is voorbereid: ME-ers, te paard, in bussen en ook een helikopter van de politie hangt in de lucht. Één keer kwamen ze in actie. Rond 17.00 uur stond de harde kern van AZ bij de Grote Kerk, vlak bij de Lazio-fanzone. Daar mogen de Alkmaarders vandaag even niet komen. "Oh mijn God", zegt een jonge vrouw in de opening van een winkel. De groep van ongeveer honderd man hooligans is namelijk via de Langestraat teruggedreven naar de andere kant van de stad.

Eerder vandaag was de wijkagent van het centrum aanwezig op het Lazio-plein en ook burgemeester Anja Schouten kwam meermaals kijken. "Ik kan je geen operationele informatie geven, maar we houden met alle scenario's rekening." Ze hebben lessen getrokken uit de situatie met de Cypriotische supporters. In oktober speelde AZ tegen Apollon Limassoll en werd last minute een feesttent op dezelfde Paardenmarkt gebruikt om de buitenlandse voetbalfans te centreren.

"Hoe we groepen uit elkaar houden en dat zo'n meetingpoint als dit een goed idee is." Net als toen is de Paardenmarkt ook nu weer een veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat de politie preventief mag fouilleren. Alle Italianen moeten hun tas openmaken. Bij lokale horecaondernemers waren er op voorhand toch wel wat zorgen. "Omdat de AZ-supporters vooral op de Platte Stenenbrug zijn, hebben wij ons verenigd", vertelt horecavoorzitter Karin Hiemstra tegen NH Nieuws. Nederlandse Lazio-fans Met een paar andere ondernemers runnen zij vandaag, veelal op eigen kosten, de bar. "Het is beter voor de veiligheid van Alkmaar dat de Italianen hier geclusterd zijn, dan in kleine plukjes in de stad." Niet alleen Italianen zijn naar Noord-Holland afgereisd om de Romeinse club te steunen. Er blijkt een Hollandse fanclub te zijn, met net uitgebrachte T-shirts. De Groninger op de foto verloor twintig jaar geleden 'zijn hartje' in Rome, vertelt hij tegen NH Nieuws.

"De kleuren zijn ook mooi. Ik heb niks met rood." Hij refereert aan de grote concurrent AS Roma. "Wel leuk hier in Alkmaar, maar waar is de kaas?" Rond 18.30 uur, een half uur voordat de supporters naar het AZ-stadion worden geleid, is de harde kern er nog niet. "We hebben natuurlijk verloren. En zondag speelt Lazio Roma de grote derby in hun stad, dus eigenlijk zijn alle ogen gericht op dié wedstrijd. Wij gaan ook met een groepje heen." De wedstrijd begint om 21.00 uur.