Lazio Roma met veel minder fans naar Alkmaar voor risicoduel tegen AZ

Terwijl het stadion van AZ donderdag zo goed als uitverkocht is voor de Conference League-wedstrijd tegen Lazio Roma, blijft het uitvak voor een groot deel leeg. Van de ruim 900 afgenomen kaarten is ongeveer de helft teruggestuurd.

Het is niet duidelijk of de verminderde belangstelling vanuit Rome te maken heeft met de aangekondigde veiligheidsmaatregelen of dat de supporters het Europese treffen gewoon minder interessant vinden dan bijvoorbeeld de eigen competitie.

Fanzone

Om de komst van de Italiaanse supporters in goede banen te leiden, creëert de gemeente Alkmaar een fanzone op de Paardenmarkt waar een speciale tent is neergezet. Van daaruit worden supporters 's avonds begeleid naar het stadion. In oktober werd de tent ook gebruikt om fans van de Cypriotische club Apollon Limasol op te vangen. De voetbalsupporters mochten toen niet buiten het plein komen. Deze aanpak van de gemeente wordt alleen gedaan als het risico op confrontaties hoog is.

Netten

Ook binnen de poorten van het stadion zijn er extra veiligheidsmaatregelen genomen. Om het gooien van voorwerpen door de fanatieke aanhang richting het veld tegen te gaan zijn er netten geplaatst voor een deel van de Van der Ben-tribune. De Europese voetbalbond UEFA legde AZ tegen FC Vaduz een straf op voor het gooien van voorwerpen. Behalve een geldboete bleven tijdens dat duel twee vakken gesloten voor publiek. Mochten supporters zich misdragen dan hangt de Alkmaarders een nieuwe straf boven het hoofd.

AZ won de eerste wedstrijd in Rome met 2-1. Bij een zege of gelijkspel plaatsen de Alkmaarders zich voor de kwartfinale van de Conference League. ,De aftrap is donderdag om 21.00 uur.