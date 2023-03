Jansen zal kort genieten van stunt AZ tegen Lazio: "We zijn er nog niet"

AZ boekte vanavond in Rome een prachtige 1-2 overwinning op Lazio. Trainer Pascal Jansen van de Alkmaarders zag zijn ploeg zichzelf glorieus herstellen na een penibele openingsfase. "Het eerste kwartier was overleven."

"Helaas incasseer je een slordige goal. Gelukkig kwamen we na vijftien á twintig minuten beter in de wedstrijd. De vandaag gescoorde doelpunten zijn onderdeel van hoe we het graag willen zien. We veroveren hoog op het veld de bal en weten twee keer goed te scoren."

"Dit geeft enorm veel voldoening. We hebben onszelf gepresenteerd op een manier die AZ-waardig is", vertelt Jansen na afloop van de wedstrijd voor de camera van ESPN. "We hebben een van de betere ploegen in Europa onder druk weten te houden."

"Ik zei net tegen de jongens in de kleedkamer, dat we pas in de rust van de wedstrijd zitten."

Lang kan en zal AZ echter niet kunnen genieten volgens Jansen. "We zijn er nog niet. Ik zei net tegen de jongens in de kleedkamer, dat we pas in de rust van de wedstrijd zitten. We moeten dan ook nog de return spelen. Straks in het hotel is het even genieten, maar de focus ligt ook alweer op FC Groningen dit weekend."

Over negen dagen, op donderdag 16 maart, staat de return tussen beide ploegen op het programma. Inzet is een plek in de kwartfinales van de Conference League. Aanstaande zaterdag speelt AZ eerst nog thuis tegen FC Groningen (aftrap 20.00 uur).