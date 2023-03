AZ verrast vriend en vijand met spectaculaire zege in Rome tegen Lazio

AZ heeft vanavond in de achtste finales van de Conference League met 2-1 gewonnen van Lazio. Op bezoek in Rome verschafte de ploeg van Pascal Jansen zich zo een uitstekende uitgangspositie voor de return over negen dagen in Alkmaar.

Milos Kerkez schreeuwt het uit na zijn doelpunt - Pro Shots / Insidefoto

De opstelling van AZ tegen de huidige nummer drie van de Italiaanse Serie A kende weinig verrassingen. Enkel Jordy Clasie keerde terug in de basis, nadat hij afgelopen vrijdag tegen Vitesse nog een schorsing uitzat. Djordje Mihailovic begon daarom weer op de bank. De formatie van Pascal Jansen had het in de openingsfase erg moeilijk tegen Lazio en kwam al binnen drie minuten goed weg toen Sergej Milinković-Savić en voorzet maar rakelings naast schoot. Een kwartier later was het echter wel raak voor de thuisploeg. Opnieuw was AZ niet in staat om een voorzet vanaf links af te stoppen en dit keer was Pedro het eindstation. De Spanjaard passeerde AZ-doelman Mathew Ryan en tekende zo voor de 1-0. Houtwerk AZ kon maar moeilijk in de wedstrijd komen tegen het zeer gedisciplineerd en compact spelende Lazio. Na exact een half uur spelen kwam AZ pas voor het eerst gevaarlijk voor het doel. Sven Mijnans schoot op de paal na goed voorbereidend werk van Jesper Karlsson. De Alkmaarders kwamen na deze eerste doelpoging langzamerhand beter in de wedstrijd en wisten zichzelf te belonen, door vlak voor het verstrijken van de eerste helft de 1-1 te maken. Reijnders vond met een lob Karlsson, die op zijn beurt Vangelis Pavlidis bediende. De Griekse spits tikte bij de eerste paal de lage voorzet met veel gevoel binnen. Tekst gaat verder onder de foto's.

Vangelis Pavlidis juicht na de gelijkmaker Pro Shots / Insidefoto

Meegereisde AZ-fans vieren feest Pro Shots / Insidefoto

Tijjani Reijnders kopt de bal Pro Shots / Insidefoto

Jesper Karlsson wordt afgestopt Pro Shots / Insidefoto

Na de rust daalde het niveau van Lazio aanzienlijk en daar maakte AZ gretig gebruik van. In de 62e minuut profiteerde Milos Kerkez van een goede onderschepping op het middenveld van Clasie. Kerkez stoomde op richting het doel, zocht succesvol de combinatie met Karlsson en schoot daarna vanuit een moeilijke hoek raak: 1-2. Volhouden In het resterende half uur ging Lazio naarstig op zoek naar een doelpunt. De Romeinen kwamen middels schoten van Felipe Anderson en Luis Alberto nog een aantal keer akelig dicht bij. Zowel doelman Ryan, als de sterk spelende defensie van AZ voorkwamen meermaals de gelijkmaker. Het slotoffensief van Lazio kwam echter nauwelijks van de grond. Verder dan een afstandsschot van Matías Vecino kwam de thuisploeg niet meer en dus bleef de 1-2 op het scorebord staan. Over negen dagen, op donderdag 16 maart, staat de return tussen beide ploegen op het programma. Inzet is een plek in de kwartfinales van de Conference League. Aanstaande zaterdag speelt AZ eerst nog thuis tegen FC Groningen.