Goudhaantje Karlsson helpt AZ voorbij FC Groningen

Tussen het Europese tweeluik met Lazio Roma door heeft AZ gewonnen van FC Groningen. In een saaie wedstrijd werd het 1-0. Jesper Karlsson zorgde voor een snelle treffer, die uiteindelijk de enige van het duel zou zijn. Daarmee was hij - net als tegen Vitesse - de matchwinner.

Jesper Karlsson draaide om zijn as en krulde de bal van buiten de zestien over Michael Verrips heen: 1-0. De bezoekers kregen ondanks de achterstand de betere kansen. Zo schoot Elvis Manu de bal op de paal en moest doelman Mathew Ryan katachtig redden op een vrije trap van Tomas Suslov. Verder dan een afstandsschot van Tijjani Reijnders kwamen de Alkmaarders niet voor rust.

Fedde de Jong maakte tegen FC Groningen zijn basisdebuut als rechtsback. Dat had te maken met de schorsing van Yukinari Sugawara (teveel gele kaarten). Tegenover zijn afwezigheid stond de terugkeer van aanvoerder Jordy Clasie, die vorige week tegen Vitesse geschorst was. Sugawara zag dat zijn ploeggenoten een flitsende start hadden.

Net als in de eerste helft kreeg AZ na de rust de eerste grote kans. Milos Kerkez stoomde mee op en gaf een ragfijne voorzet. Aanvallers Vangelis Pavlidis en Jens Odgaard konden er geen voetje tegenaan zetten. Sam Beukema maakte na 64 minuten zijn rentree bij de Alkmaarders. Die terugkeer van de verdediger werd gisteren al aangekondigd door trainer Pascal Jansen.

Sven Mijnans had dé kans op 2-0 op aangeven van invaller Djordje Mihailovic, maar schoot oog in oog met Verrips vol op de doelman. FC Groningen was moegestreden en AZ deed geen moeite meer om de score uit te breiden. Door de nipte zege nemen de Alkmaarders opnieuw de tweede plek over van Ajax. Zij spelen morgen tegen sc Heerenveen. AZ verdedigt donderdagavond tegen Lazio een 2-1 voorsprong.

Opstelling AZ: Ryan; De Jong (Beukema/64), Hatzidiakos, Goes, Kerkez (M. De Wit/64); Clasie, Reijnders, Mijnans; Odgaard (Mihailovic/64), Pavlidis (Barasi/77), Karlsson (Buurmeester/89)