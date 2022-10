Politiemacht verricht géén arrestaties voor AZ-duel, gratis bier voor Cypriotische supporters

De vooravond in het centrum van Alkmaar is, ondanks de 1.000 supporters van Apollon Limassol, zonder ook maar één arrestatie verlopen. De politie was in groten getale aanwezig voor wedstrijd tegen AZ. Om de rust te bewaren in de speciaal aangewezen fanzone kregen de Cyprioten gratis bier.

Ingestuurde foto

"De hele binnenstad staat op z'n kop", vertelde verslaggever Maaike Polder eerder vanavond. Ze stond bij de ingerichte fanzone op de Paardenmarkt, die vanaf een uur of twee volstroomde met ongeveer 1.000 supporters uit Cyprus. "Overal staan tientallen ME'ers, mocht het grimmig worden." Op dit moment speelt AZ tegen Apollon Limassol AFAS Stadion. Tot 8 oktober 03.00 uur is het gebied rondom het stadion, de Alkmaarse binnenstad en het stationsgebied daarom aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Speciale fanzone De fans uit Cyprus werden, vanwege aanwijzingen dat ze met vuurwerk naar Alkmaar zouden komen, urenlang opgevangen in de feesttent op de Paardenmarkt. Als een soort Fort Knox. Bekijk de beelden hieronder. Tekst loopt door

Alkmaar Apollon - NH Nieuws

In de tent is het op zich goed verlopen. Eenmaal binnen bleek wel dat veel supporters niet konden pinnen en dus geen drinken konden halen. Ook klaagden een paar fans buiten dat het bier te duur was. Op last van de burgemeester is daarom besloten dat alle supporters gratis bier kregen. "Het was vanuit openbare orde niet wenselijk dat de supporters de fanzone zouden verlaten om ergens anders te pinnen", aldus een woordvoerder van de gemeente." "Voor die supporters is het mogelijk gemaakt om vanaf ongeveer 16:00 uur toch wat te kunnen drinken. Op deze manier konden wij de rust in de stad bewaren en de supportersstromen gescheiden houden." Rond 18.30 zijn Cypriotische fans in groepen naar bussen vervoerd, die klaarstonden op de Kanaalkade. Er is niemand aangehouden.

Kreeg nog een video waarop je veel beter ziet hoe veel politie er op de been was in Alkmaar. Daar kan kleine Maaike vanaf de grond niet tegenop 🤡 pic.twitter.com/lVKkrTRrKn — Maaike Polder (@maaikepolder) October 6, 2022

De ondernemers rondom de Paardenmarkt waren niet heel erg te spreken over de 'chaos' op het plein. Restauranteigenaren hebben te maken met veel afzeggingen en lopen hierdoor inkomsten mis. Ook zijn winkels, zoals de Jumbo, op het plein niet te bereiken en daarom gesloten.

Maaike Polder

"Had ons even goed ingelicht. Alleen de wijkagent is langs gekomen, maar die heeft niets gezegd over zóveel politie hier. Veel mensen hebben afgebeld. Ze konden er ook niet eens door vanwege de ME", aldus Sven van één van de restaurants restaurant aan het plein. De Alkmaarse organisator in de tent, die feesten doet voor Alkmaar Ontzet en vandaag dus ineens voor duizend supporters, laat weten aan NH Nieuws dat alles goed is verlopen. "De sfeer was wel heel anders. Het was niet de gezelligste bardienst. Maar we zijn tevreden."

Lees ook Sport Fanzone en veiligheidsmaatregelen bij AZ-wedstrijd om mogelijke confrontatie hooligans