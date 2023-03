AZ-spits Pavlidis: "Lazio komt niet hierheen om Nederland te bezoeken"

AZ neemt het morgenavond op tegen Lazio Roma. Inzet is een plek in de kwartfinale van de Conference League. De Alkmaarders verdedigen een 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd in Rome. AZ-spits Vangelis Pavlidis heeft ontzag, maar geen angst voor de Italianen, zo bleek op de afsluitende persconferentie vandaag. "Ze hebben een van de beste defensies van Europa."

"Ik denk dat Lazio het heel goed doet in de competitie. Ze staan derde en krijgen weinig doelpunten tegen", vertelt Pavlidis, die in de heenwedstrijd de gelijkmaker scoorde, over de Italiaanse club. "Ze hebben een van de beste defensies van Europa. We hebben twee keer tegen ze gescoord, maar daar zat ook wat geluk bij."

"Lazio is een grote club en het is normaal dat ze goede spelers hebben. Wij moeten ons vooral op onszelf richten"

Morgenavond zal AZ wederom een ijzersterke prestatie op de mat moeten neerleggen om de laatste acht van de Conference League te willen bereiken. "Lazio heeft enorm veel goede spelers. Immobile is er niet bij. Ze hebben nog Pedro, Luiz Alberto en Milinkovic-Savic. Lazio is een grote club en het is normaal dat ze goede spelers hebben. Wij moeten ons vooral op onszelf richten", aldus de 24-jarige Griekse topscorer van de Alkmaarders.

AZ-trainer Pascal Jansen sloot zich aan bij de woorden van Pavlidis dat het nog lang geen gelopen race is. "We willen deze ronde overleven. Het is een sterke tegenstander. We hebben een goed uitgangspunt. Voor ons is een goed resultaat nu heel belangrijk."

Derby di Roma

Saillant detail is dat Lazio aankomend weekend de derby speelt tegen stadsgenoot AS Roma. "We hebben ons huiswerk goed gedaan. In de Conference League spelen ze vaak met andere spelers, maar ook een aantal keer wel richting de allersterkste opstelling. Het zal morgen afwachten zijn. Ik durf daar geen inschatting over te maken. Voor ons is vooral onze eigen wedstrijd tegen Lazio van belang."

De wedstrijd in Alkmaar tussen AZ en Lazio begint morgen om 21.00 uur. Na afloop van het duel zijn de reacties met betrokkenen op deze website te vinden.