NH Sportforum: "Jan Smit moet de knip trekken en FC Volendam in de eredivisie houden"

Bij Ajax lijkt Daley Blind afgeserveerd, AZ doet nog volop mee in de titelstrijd, Telstar is saai om naar te kijken en Jan Smit moet FC Volendam redden met een kapitaalinjectie. Dat zijn de conclusies die de verslaggevers van NH Sport trekken in het maandelijkse NH Sportforum.

Crisis bij Ajax

In Amsterdam is het de laatste weken crisis met een hoofdletter C. Na de nederlaag tegen PSV (1-2) en de gelijke spelen tegen Vitesse (2-2) en FC Emmen (3-3) is verslaggever Thomas Brood snoeihard. "In Emmen was het een totale ineenstorting. Het was alsof ik bij een vijfdeklasser langs de lijn stond."

"Er stond totaal geen team. Alleen maar spelers met hun eigen agenda. Daley Blind met een uitgestreken gezicht, Dusan Tadic was furieus en Calvin Bassey liep weer rond te huppelen. Het was Ajax-onwaardig", stelt verslaggever Stephan Brandhorst. "De afgelopen weken is het alleen maar slechter geworden onder Schreuder", zegt redacteur Milton Pus.

Tekst gaat verder onder de foto.