'Technisch manager Gerry Hamstra vertrekt bij Ajax'

Hamstra heeft volgens De Telegraaf zelf bij de clubleiding aangegeven dat hij wil vertrekken. Die keuze zou er volgens de krant onder meer mee te maken hebben dat Ajax met de Engelse Julian Ward een nieuwe directeur voetbalzaken op het oog heeft.

Miljoenenaankopen

Hamstra kwam in maart 2021 over van sc Heerenveen, waar hij op dat moment technisch directeur was. Nadat Marc Overmars begin 2022 noodgedwongen opstapte, werd Hamstra samen met Klaas-Jan Huntelaar verantwoordelijk voor het technisch beleid in de Johan Cruijff Arena.

Afgelopen zomer was Hamstra zodoende medeverantwoordelijk voor de aanstelling van Alfred Schreuder. Ook de miljoenenaankopen van onder anderen Steven Bergwijn, Calvin Bassey en Brian Brobbey kwamen uit de koker van Hamstra en Huntelaar. Onduidelijk is nog wat het vertrek van Hamstra betekent voor de toekomst van Huntelaar bij Ajax