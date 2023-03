Telstar pakt dankzij Plet in extremis drie punten tegen TOP Oss

Bij Telstar had Mike Snoei een basisplaats ingeruimd voor Cain Seedorf. De rappe aanvaller speelde op de plek van de geschorste Christos Giousis . Jonathan Mulder stond linksachter als vervanger van de met Suriname meegereisde Delvechio Blackson . Al na tien minuten had Telstar op een 1-0 voorsprong moeten komen toen Mulder een panklare voorzet afleverde op Jay Kruiver. De rechtsachter schoot de voorzet echter van dichtbij over het doel.

Aan het begin van de tweede helft moest Kruiver plaats maken voor Yahya Boussakou. De invaller aan de zijde van Telstar liet zich na acht minuten in het tweede bedrijf al gelijk zien met een perfecte voorzet op Seedorf vanaf rechts. Seedorf kreeg de bal van dichtbij alleen niet langs doelman Jansen van TOP Oss.

Telstar was in het laatste half uur naarstig op zoek naar een doelpunt en begon met de invallers Glynor Plet en Rein Smit aan een slotoffensief. Heel lang gebeurde er vrij weinig voor het doel van TOP Oss, maar in de 93e minuut sloeg Telstar alsnog toe. Een afstandsschot van Anwar Bensabouh werd niet goed verwerkt door Jansen en Glynor Plet was er als snelste bij om de rebound binnen te tikken. De spits zorgde met zijn zevende doelpunt van het seizoen voor de verdiende zege van Telstar.

Door de overwinning klimt Telstar naar de negende plek in de eerste divisie. De ploeg van Mike Snoei heeft nu 43 punten uit 30 wedstrijden verzameld.