NH Sportforum: "AZ heeft de beste voorhoede, Ajax toont daadkracht"

AZ heeft de beste voorhoede van de eredivisie. Ajax toont eindelijk daadkracht door trainer Alfred Schreuder aan de kant te schuiven en FC Volendam beleeft een ongelooflijke wederopstanding. Verslaggevers van NH Sport zeilen met een uitgesproken mening langs de scherpe randjes van alles wat er de afgelopen maand op voetbalgebied gebeurde in het NH Sportforum.

Pavlidis, Schreuder en Mühren (vlnr) - Pro Shots

Verslaggever Milton Pus geeft de bal bij de aftrap van het Sportforum direct een hijs naar voren: "Mijn stelling is dat AZ met Odgaard, Pavlidis en Karlsson de beste voorhoede van de eredivisie heeft. Misschien heeft Ajax meer kwaliteit, maar ze laten het niet zien. Ik denk dat die voorhoede bepalend gaat zijn in de strijd om de titel. Feyenoord - AZ is op 18 februari voor mij een ijkpunt. Ik denk dat je daarna kunt zeggen of AZ titelkandidaat nummer één is of niet."

"Ook Ajax kan nog kampioen worden" NH Sport-verslaggever Thomas Brood

Voor Thomas Brood is dat veel te kort door de bocht. "Er zijn daarna nog genoeg wedstrijden te gaan. Pas in maart of april hebben we een duidelijk beeld. Ook Ajax kan nog kampioen worden, al is die kans misschien niet groot. Feit is dat de clubs dicht bij elkaar op de ranglijst. staan." Achilleshiel Pus vindt een nieuwe titel voor Ajax "niet reëel". Verslaggever Frank van der Meijden sluit zich daar bij aan, maar durft zijn geld nog niet op AZ te zetten. "De achterhoede is met alle blessures de achilleshiel. Maar doordat de concurrentie zoveel steken laat vallen, zouden clubs als AZ of Twente dit jaar zomaar kampioen kunnen worden." Tekst gaat verder onder de foto.

AZ-verdediger Maxim Dekker raakt geblesseerd tegen FC Utrecht - Orange Pictures

Presentator Edward Dekker vindt dat Ajax met Kudus, Tadic en Bergwijn toch ook geen verkeerde voorhoede heeft. "Het komt er alleen niet uit." Volgens Brood wisselde Schreuder veel te vaak. "Bij Ajax was het elke week anders." Het ontslag van Schreuder was onvermijdelijk. Al was Pus verbaasd dat dat direct na de 1-1 tegen Volendam gebeurde. "Voor het eerst in lange tijd toonde Ajax daadkracht." Bij AZ ziet Brood vooral veel meer vastigheden, al bleek dat afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht (5-5) ook niet voldoende om niet door een ondergrens te zakken. "Het was leuk om naar te kijken, maar er werden wel heel veel fouten gemaakt. Vijf goals om je oren krijgen, is te veel." Schokeffect Heitinga Dat Ajax onder de nieuwe trainer John Heitinga eindelijk wel weer een wedstrijd in de eredivisie won, vinden de verslaggevers wonderlijk. Brood spreekt uiteindelijk van "een simpele zege", waar Pus benadrukt dat Excelsior voor rust wel erg veel kansen kreeg, maar die niet benutte. Tekst gaat verder onder de Tweet.

ℹ️ Heitinga zondag op de bank tegen Excelsior. — AFC Ajax (@AFCAjax) January 27, 2023

Toch kan de weg omhoog onder leiding van de nieuwe coach in Rotterdam zomaar zijn ingezet. Brood heeft naar het programma van Ajax voor de maand februari gekeken (Cambuur- en Vitesse-uit, RKC- en Sparta-thuis) en stelt: "Union Berlin (Europa League, red.) wordt lastig, maar het kan zomaar zijn dat Ajax met dit makkelijke programma aan het einde van de maand in de eredivisie bovenaan staat."

"Ik vind niet dat ze afbraakvoetbal spelen" NH Sport-verslaggever Frank van der Meijden

De derde Noord-Hollandse eredivisionist, FC Volendam, is na de winterstop tot leven gekust. "Niemand had dit zien aankomen, ongelooflijk", zegt Van der Meijden die zich totaal niet stoort aan de behoudendere speelwijze. "Ik vind ook niet dat ze afbraakvoetbal spelen. Tegen RKC zag het er aanvallend beter uit dan voor de winterstop. De eerste helft tegen Cambuur was ook aantrekkelijk. Ze spelen niet altijd met de kont naar achteren." Positieve energie Van der Meijden roemt de discipline van de spelers, maar is benieuwd of de ploeg in februari ook zoveel punten pakt. Dan wachten na AZ en Twente ook Vitesse en NEC. "Maar er is weer positieve energie. Dat moet je niet onderschatten. Dat heeft Groningen niet. Ik denk dat als ze met het 4-3-3 systeem waren doorgegaan Volendam nog steeds op zes punten had gestaan." Tekst gaat verder onder de foto.

Florent Sanchez Da Silva (r) juicht na zijn winnende treffer - Pro Shots / Marcel van Dorst

Dekker plaatst wel wat kanttekeningen. "Cambuur speelde echt hemeltergend slecht en RKC en Groningen kregen toch nog de nodige kansen. Tegen Ajax was het percentage balbezit 85 om 15." Brood vindt dat Dekker daarover niet moet zeuren en dat het om het resultaat gaat. "Volendam moet eerst zorgen dat ze ook volgend seizoen in de eredivisie spelen. Ik had dit niet verwacht, maar Parijs is nog ver. Het duurt nog wel even voordat je bij de eindstreep bent."

"Ik riep in november al dat Jonk van zijn vertrouwde spel moest afstappen" NH Sport-verslaggever Milton Pus

Pus daarentegen ziet in de aangepaste speelstijl voldoende aanknopingspunten dat Volendam kan overleven. "Dat hebben de afgelopen vijf wedstrijden wel uitgewezen. Ik riep in november al dat Jonk van zijn vertrouwde spel moest afstappen. Dit geeft toch ontzettend veel vertrouwen." Snoei blijft In de eerste divisie staat Telstar er op de elfde plaats beter voor dan verwacht. Dat trainer Mike Snoei onlangs zijn contract verlengde, is dan ook logisch. "Een goede zet", aldus Brood. "De schwung zit er nu in, maar ik moet nog zien of ze de nacompetitie halen. Het voetbal is beter en er is meer spektakel dan onder Andries Jonker. Snoei schuift ook niet veel. Hij werkt met een een solide defensie en werkt van daaruit verder." Tekst gaat verder onder de foto.

Mike Snoei - Orange Pictures

Pus en Van der Meijden twijfelen ook of Telstar goed genoeg is voor de play-offs. "Als je echt mee wil doen moet je wedstrijden tegen Dordrecht en TOP Oss winnen. Die punten kun je straks wel eens te kort komen", vindt Pus. Van der Meijden: "Zo'n wedstrijd als tegen Almere moet jouw kant opvallen. Die ploeg maakt meer aanspraak op de play-offs." Het NH Sportforum was zondag 29 januari te horen tussen 18.00 en 19.00 uur op NH Radio. De volgende aflevering is zondag 26 februari.