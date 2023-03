Ajax krijgt Feyenoord niet op de knieën en verliest Klassieker

Voor het eerst sinds 2005 heeft Ajax in eigen huis verloren van Feyenoord. De Amsterdammers bogen voor rust nog een achterstand om. Dat bleek niet voldoende, want dat deed Feyenoord in de tweede helft ook. Via een late goal van Lutsharel Geertruida werd het 2-3. Overigens is het ook de eerste competitienederlaag onder John Heitinga.

Steven Bergwijn had ook nog een grote kans. Hij werd echter afgevlagd wegens buitenspel. Aanvoerder Dusan Tadic nam zijn ploeg bij de hand en zette Ajax voor het eerst op voorsprong. De Serviër schoot raak na een breedtepass van Bergwijn. Feyenoord werd vlak voor de rust nog gevaarlijk via Mats Wieffer. De middenvelder kopte de bal op het dak van het doel.

Ajax kende een dramatische start tegen Feyenoord. Uit een voorzet van de teruggekeerde Quilindschy Hartman schoot Santiago Gímenez de bal achter Geronimo Rulli: 0-1. Het begin van de Amsterdammers was mat, maar zij kropen steeds meer uit hun schulp. Zo ging een vrije trap van Steven Berghuis net naast het doel. Dat bleek een waarschuwingsschot, want Edson Álvarez kopte raak achter Timon Wellenreuther: 1-1.

Vrij snel in de tweede helft was het alweer gelijk in Amsterdam. Een voorzet van Alireza Jahanbaksh wordt afgemaakt door Sebastian Szymanski: 2-2. Ajax had het moeilijk na de gelijkmaker van de Rotterdammers. Het overwicht dat ze voor de rust hadden, was verdwenen. Trainer John Heitinga probeerde het spelbeeld te kantelen door aanvallend te wisselen. Hij bracht Francisco Conceicao voor Owen Wijndal en Brian Brobbey voor Bergwijn.

Op aangeven van Klaassen had Mohammed Kudus dé kans op de 3-2, maar de Ghanees schoot via Wellenreuther naast. Dat bleek een fatale misser, want Lutsharel Geertruida kopte in de 86e minuut raak achter Rulli: 2-3. Ondanks de blessuretijd van zes minuten kon Ajax de eerste overwinning van Feyenoord sinds 2005 ongedaan maken.

Door de Rotterdamse zege blijven zij de koploper in de eredivisie. Ajax heeft nu zes punten minder dan Feyenoord. Na de interlandbreak is Go Ahead Eagles de eerstvolgende tegenstander.

Opstelling Ajax: Rulli; Sánchez, Timber, Bassey, Wijndal (Conceicao/64); Berghuis, Álvarez, Taylor (Klaassen/75); Kudus, Tadic, Bergwijn (Brobbey/75)