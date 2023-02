NH Sportforum: "Moddergooien in Volendam en de kleurrijke Mike Snoei"

Bijltjesdag bij FC Volendam, het gemis van een goaltjesdief in Velsen-Zuid en de resultaten bij Ajax verbloemen de situatie. Het komt allemaal voorbij in het NH Sportforum van de maand februari. Drie uitgesproken verslaggevers en een presentator laten zich de mond niet snoeren en spreken zich uit over het wel en wee van het Noord-Hollandse betaalde voetbal.

"Het zou raar zijn als het nu gelijk fantastisch loopt bij Ajax", gaat Erik-Jan Brinkman tegen de woorden van Brandhorst in. De verslaggever vindt wel degelijk dat de hand van Heitinga zichtbaar is. "Het zijn inderdaad makkelijke tegenstanders, maar onder Schreuder won Ajax die wedstrijden niet. Geef Heitinga wat meer tijd. Het gaat al beter, plus hij geeft veel meer duidelijkheid aan zijn spelers."

We trappen af met Ajax. "De spelers vechten nu wel weer voor iedere vierkante centimeter", zijn de eerste woorden van Stephan Brandhorst in deze maandelijkse voetbal terugblik. De regerend landskampioen krabbelt een beetje op onder de nieuwe trainer John Heitinga. De Amsterdammers versloegen de afgelopen weken Cambuur (5-0), RKC (3-1), Sparta (4-0) en Vitesse (2-1). "Iedere trainer had deze competitiewedstrijden gewonnen. En ik vind dat deze resultaten de situatie verbloemen. Het spel is nog steeds niet verbeterd. Het is traag met veel defensieve fouten."

"Inderdaad, want over de posities van Tadic, Bergwijn en Kudus is nu geen twijfel meer", vult Milton Pus de uitspraken van Brinkman aan. "Het seizoen is met de dubbel nog te redden voor Ajax. De thuiswedstrijd tegen Feyenoord is een ijkpunt." Wel is Pus kritisch op Owen Wijndal. "Van hem verwacht je gewoon meer. Hij is nu pas een beetje basisspeler, het wordt tijd dat hij een hoger niveau aantikt."

"Underdogpositie"

Dan door naar de nummer drie van de eredivisie, AZ. De Alkmaarders kenden in de maand februari een aantal teleurstellende resultaten. Waaronder de 2-1 nederlaag in Rotterdam tegen Feyenoord. Toch vindt Brandhorst dat je de ploeg van Pascal Jansen niet moet wegstrepen voor de titel. "Misschien is dit juist wel lekker voor AZ. Vanuit een underdogpositie terugkomen. Het gat is immers niet zo groot." Dat de schaal naar Alkmaar gaat, ziet Brinkman niet gebeuren. "AZ heeft echt goede en mooie periodes gekend en het spel is veel aantrekkelijker om naar te kijken dan vorig seizoen. Alleen een eerste plek zie ik niet gebeuren. Daarvoor is er te weinig kwaliteit en ervaring ten opzichte van bijvoorbeeld Ajax."

Wel doet AZ Europees nog mee. Volgende week dinsdag gaan de Alkmaarders naar Rome voor de heenwedstrijd van de Conference League. In die achtste finale is Lazio de tegenstander. Brandhorst ziet AZ wel doorgaan. Pus is wat minder optimistisch. "Ik verwacht het niet." De Italianen staan op dit moment vierde in de Serie A.

"Koppen rollen"

In Volendam schijnt op het veld de zon, maar op bestuurlijk vlak is er veel onrust. In de media hebben Keje Molenaar en Wim Jonk al het nodige geroepen over de situatie. "Ik snap niet dat je dit midden in het seizoen doet', aldus Brandhorst. "Dat je met modder gooit, want nu moeten er koppen gaan rollen. Of team Jonk of de Raad van Commissarissen eruit." Ook blijkt dat FC Volendam zich begeeft in de financiële gevarenzone. Presentator Edward Dekker daarover: "Voorzitter Jan Smit zegt dat het kapitaal op het veld staat, al lijkt mij dat wat riskant. Zo is bijvoorbeeld de riante transfer van Micky van de Ven alweer een tijdje geleden en toch heeft Volendam de afgelopen twee seizoenen verlies geleden."

Tekst loopt door onder de foto.