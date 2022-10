NH Sportforum: "AZ is de winnaar van de transferperiode"

Haalt de geplaagde Ajax-trainer Alfred Schreuder de kerst? Wat moet FC Volendam anders doen en is AZ een serieuze kandidaat voor de titel? De verslaggevers van NH Sport geven hun weloverwogen en soms wat ongenuanceerde visie op het Noord-Hollandse betaalde voetbal.

Het NH Sportforum trapt af met de koploper van de eredivisie. AZ staat trots na negen wedstrijden aan kop. De Alkmaarders zijn nog ongeslagen in de nationale competitie en ook Europees leiden ze in Groep E van de Conference League. "Vorig seizoen speelde AZ onder z'n niveau" aldus verslaggever Milton Pus." En dit seizoen spelen ze boven hun niveau. Ik vind echt dat Pascal Jansen het maximale uit z'n spelers haalt. Toch zie ik AZ geen kampioen worden."

Quote "Ik vind echt dat Pascal Jansen het maximale uit z'n spelers haalt" Verslaggever Milton Pus

"Titelkansen" Collega Stephan Brandhorst geeft ze wel kans voor de titel. "Dit seizoen heb ik vaak het gevoel bij AZ dat het wel goed komt. De ploeg van Jansen speelt regelmatig een tegenstander kapot. Dat miste ik vorig seizoen en daarom heb ik veel vertrouwen in AZ." De lofzang over de Alkmaarders houdt niet op bij Brandhorst, want de verslaggever is ook lyrisch over het technisch beleid. "Van alle clubs in Nederland is AZ de winnaar van de transferperiode." Tekst loopt door onder de foto.

Pascal Jansen - Orange Pictures

"AZ speelt met een behoorlijke vaste kern", analyseert verslaggever Thomas Brood de Alkmaarse selectie. "Afgelopen zomer bleef de selectie redelijk intact. Dat lijkt mij wel een voordeel. Mede daarom geef ik AZ een serieuze kans voor de titel." Na negen speelronden sprokkelde koploper AZ één punt meer dan buurman Ajax. "En AZ heeft nog veel geblesseerde spelers", merkt presentator Edward Dekker terecht op. "Dus de Alkmaarders worden alleen maar sterker." "Waardeloze selectie" "Ik wil een lans breken voor Alfred Schreuder", neemt Brood het op voor de Ajax-coach. "Hij ligt onder vuur, maar ik vind dat je meer naar de technische directeuren Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar moet kijken. Zij hebben een waardeloze selectie samengesteld. Want welke aankoop overtuigt in Amsterdam op dit moment?"

Quote "Schreuder ligt onder vuur, maar ik vind dat je meer naar de technische directeuren moet kijken Verslaggever Thomas Brood

Brandhorst gooit nog wat extra olie op het vuur. "De status die Ajax de afgelopen jaren had in Europa gooiden de Amsterdammers afgelopen maand weg. Ze doen dit seizoen Europees niet meer mee." De uitgesproken NH Sport-verslaggever ziet Ajax niet verder komen dan de derde plek in de poule. "Maar gezien de vertrekken van Antony, Sebastian Haller, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui deze zomer is het toch ook niet zo raar dat Ajax wat tijd nodig heeft om zich weer op te richten?", stelt Edward Dekker. Tekst loopt door onder de foto.

Ajax-trainer Alfred Schreuder - Orange Pictures

"Wel opvallend dat Schreuder heel weinig veranderde na de 6-1 nederlaag tegen Napoli", vervolgt Brandhorst. Ajax won afgelopen weekend ternauwernood op bezoek bij hekkensluiter FC Volendam (2-4). "Het enige dat Schreuder doet is spelers net even anders positioneren. Ik zou juist er juist nu voor pleiten om een paar andere spelers een kans te geven, zoals Davy Klaassen en Owen Wijndal." "Ik denk dat Schreuder de kerst niet haalt", is Dekker vrij stellig. "Het rommelt in de kleedkamer en de situatie van de coachende Tadic is niet prettig voor de hiërarchie." Wisselspeler Wijndal Owen Wijndal komt dit seizoen bijna niet in de plannen voor van Schreuder, terwijl hij vorig seizoen in Alkmaar de belangrijkste speler was. Brood: "Dat gebeurt wel vaker met spelers van AZ die de stap naar Ajax maken. Het blijkt er toch anders aan toe te gaan in Amsterdam." Brandhorst vindt het opvallend dat Daley Blind nooit op de bank zit. "Alle trainers van Ajax zijn altijd fan van hem, maar eigenlijk kan je 'm nergens kwijt in je elftal. Centraal in de verdediging is hij te kwetsbaar, op het middenveld is hij te traag en als linksback wordt hij overlopen. Al komt hij op die positie het best tot z'n recht aan de bal. Helaas gaat dat ten koste van Owen Wijndal." Tekst loopt door onder de foto.

Wim Jonk - Orange Pictures

Dan naar de slechtst presterende club van Noord-Holland op het hoogste niveau. FC Volendam staat met vijf punten onderaan. Tot nu toe won de promovendus één keer deze competitie. "Ik vind dat FC Volendam zich niet voldoende heeft versterkt", blikt Dekker terug op afgelopen transferperiode. "Daarom staan ze laatste en vrees ik serieus voor het eredivisieschap. Er moet echt iets gaan gebeuren in de winterstop, anders gooi je alles weg wat je in drie jaar hebt opgebouwd." "Mooiweervoetballers" Brandhorst: "Ze moeten nu degradatievoetbal gaan spelen. Dat betekent voor elk punt door het vuur, dan kunnen ze nog wel ver komen. Alleen beschikt de Volendamse selectie over te veel 'mooiweervoetballers'." Pus sluit zich aan bij de woorden van Brandhorst. "Jonk is meer van de creatieve voetballers. Zoals de Antonucci's en de Eitings. Ze hebben geen slopers bijvoorbeeld op het middenveld. Ik mis wel een beetje de bezieling bij FC Volendam."

Quote "De Volendamse selectie beschikt over te veel 'mooiweervoetballers' op dit moment" Verslaggever Stephan Brandhorst

Van de eredivisie een stapje omlaag. In de eerste divisie doet Telstar het vrij aardig. De Velsenaren nemen plek dertien in op de ranglijst. Brood: "Ik vind zelfs dat Telstar het boven verwachting goed doet. Ik denk dat trainer Mike Snoei een beter netwerk heeft dan Andries Jonker." Pus neemt het deels op voor de vorige trainer. "Afgelopen jaar zat het ook niet mee met Telstar. Coronagolf, blessures en ook nog veel griepgevallen in de toenmalige selectie van Jonker. Toch deel ik voor een deel de mening van collega Brood, want ze hebben nu wel veel meer ervaring in de ploeg. Daardoor spelen ze een stuk volwassener."

Telstar-aanvoerder Glynor Plet - Pro Shots / Thomas Bakker

Volgens Brood is deze kwaliteitsinjectie vooral te danken aan het makelaarskantoor 'Grand Stand'. "Zij stallen veel spelers bij Telstar. Ik vind dat Telstar hierdoor wel met vuur speelt, want waar is je onafhankelijkheid dan gebleven? En ik geloof niet dat je hiermee een goed signaal afgeeft naar je jeugdopleiding. Daarbij is het nu een vreemdelingenlegioen, het ontbreekt aan clubmensen." Glynor Plet Alleen Glynor Plet lijkt dit seizoen minder uit de verf komen in Velsen-Zuid. De lange spits scoorde pas twee keer dit voetbaljaargang. "Toch geef ik Plet niet op", aldus Brood. Dekker is wat minder optimistisch over de aanvoerder van de Witte Leeuwen. "Ik gun hem vijftien doelpunten, maar het gaat dit jaar wel moeizamer."