NH Sportforum: "Met dit elftal vliegt Volendam zo weer de eredivisie uit"

In de afgelopen maand verzekerde FC Volendam zich van promotie en koerst Ajax af op het landskampioenschap. AZ lijkt zich op te maken voor de play-offs en Telstar bungelt in de onderste regionen van de eerste divisie. In het NH Sportforum bespreken onze verslaggevers de stand van zaken.

Owen Wijndal, Damon Mirani en Andries Jonker - Pro Shots

FC Volendam Tegen FC Den Bosch verzekerde FC Volendam zich van promotie naar de eredivisie. Verslaggever Erik-Jan Brinkman had gehoopt dat het met sprankelender voetbal zou gebeuren. "Als ik voetbal wil kijken, wil ik een mooie wedstrijd zien. Ik had eigenlijk gedacht dat het heel soepeltjes zou gaan met versterkingen Robert Mühren en Daryl van Mieghem, maar die trein haperde flink", aldus Brinkman. "Het maakt toch niet uit hoe ze winnen", haakt redacteur Stef Swagers in. "Ze hebben het gehaald en ze gaan een nieuw team bouwen. Top gedaan!"

Quote "Je moet luisteren naar de kritische geluiden van de fans" verslaggever erik-jan brinkman

Verslaggever Stephan Brandhorst is het daarmee eens. "De eerste twee seizoenen onder Wim Jonk speelden ze veel leuker voetbal en toen zijn ze niet gepromoveerd. Dan denk ik dat het hele dorp toch wel liever heeft dat ze op deze manier naar de eredivisie gaan." Brinkman denkt vooral aan het sentiment dat leeft in het dorp. "Je moet luisteren naar de kritische geluiden van de fans. Als ik mij verplaats in Volendam is dat belangrijk." Als Volendam met dit elftal de eredivisie ingaat, zal de Heen en Weer haar naam eer aan doen. Swagers stelt dat er slechts drie spelers van het huidige Volendam geschikt zijn voor de eredivisie. Filip Stankovic, Daryl van Mieghem en Robert Mühren. "Het middenveld wordt overlopen. Mirani vind ik een twijfelgeval, want ik vraag me af of hij Haller, Zahavi of Guus Til kan afstoppen." Tekst loopt door onder de foto.

Volendam-trainer Wim Jonk spreekt Franco Antonucci toe - Orange Pictures

Brandhorst schat het huidige Volendam iets hoger in en voegt daar twee spelers aan toe. "Ik denk toch dat Franco Antonucci echt goed genoeg is, kwestie van tijd. En Bilal Ould-Chikh vind ik echt een eredivisiespeler. Hij is een van de weinigen die een mannetje binnendoor en buitenom kan passeren." Presentator Edward Dekker vult het rijtje aan met zijn jongere broer Walid Ould-Chikh. "Daar ben ik wel gecharmeerd van, zolang hij maar geen rechtsback gaat spelen dan." De panelleden zijn het er dus over eens dat er versterkingen moeten komen. "Ze mogen het ook doen met het elftal dat ze nu hebben, maar dan vliegen ze er weer uit", zegt Swagers. "Jamie Jacobs van Cambuur is transfervrij en heeft het goed gedaan met Robert Mühren. Dat lijkt mij een serieuze optie", voegt Dekker aan dat rijtje toe. Brandhorst oppert de naam van Peer Koopmeiners. "Die heeft nu eredivisieminuten nodig."

Quote "Voor een gepromoveerde club hebben ze echt veel tegendoelpunten" verslaggever stephan brandhorst

Swagers verwacht dat Volendam echt hoger moet inzetten om mee te kunnen in de eredivisie. Dekker denkt dat Volendam ongeveer negen versterkingen nodig zal hebben. Brandhorst legt het accent vooral achterin. "Volendam is echt heel kwetsbaar achterin. Voor een gepromoveerde club hebben ze echt veel tegendoelpunten. Ik zou toch voor Erik Schouten of Timo Letschert gaan." Telstar Voor Telstar dreigt de slechtste klassering sinds het seizoen 2009-2010. Toen konden clubs nog degraderen uit de eerste divisie. "Ik ben er wel fan van", zegt Erik-Jan Brinkman op de vraag of Andries Jonker de geschikte trainer is van de nummer negentien van de eerste divisie. "Iedereen is heel enthousiast over hem en als je kijkt naar de spirit en werklust bij een achterstand. Als een trainer het niet goed doet, dan zie je het ook aan de inzet." Tekst loopt door onder de foto.

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots / Thomas Bakker

Brinkman verwacht dan ook niet dat het met een andere trainer beter zal gaan. Brandhorst ziet wel een manier om het in Velsen-Zuid aan de praat te krijgen. "Het is heel simpel. Andries Jonker zit op een dubbelfunctie als technisch directeur en hoofdtrainer en dat kan niet meer in het huidige profvoetbal. Ik zou Jonker adviseren om technisch directeur bij Telstar te worden. Hij heeft bewezen dat hij dan kan, ook als hoofd jeugdopleiding bij Arsenal. Zoek dan een trainer waar het mee klikt bouw samen aan iets nieuws. Een type Hans de Koning past wel bij Telstar."

Quote "Je mag je handjes dichtknijpen dat een vakman als Andries Jonker bij Telstar zit" verslaggever erik-jan brinkman

Het is volgens Brinkman te makkelijk om naar de trainer te wijzen en ziet dan ook geen ander alternatief voor de nummer voorlaatst in de eerste divisie. "Je mag je handjes dichtknijpen dat een vakman als Andries Jonker bij Telstar zit. Spelers lopen met hem weg, hij kan het goed vertellen en gaat goed met de fans." Brinkman vindt dat er naar de kwaliteit van de spelers moet worden gekeken, maar Dekker merkt op dat de selectie ook door Jonker is samengesteld. "Als je de balans opmaakt van een club die voorlaatste staat kan je stellen dat Gyliano van Velzen, Randy Wolters, Tom Overtoom, Siebe Vandermeulen, Giovanni en de keeperscaroussel allemaal minnen zijn." Ajax Ajax koerst af op het kampioenschap in de eredivisie. De Amsterdammers hebben momenteel een voorsprong van vier punten op PSV én een beter doelsaldo. "Ajax-Feyenoord was beslissend, want daar kwamen ze achter en in het laatste half uur gingen ze eroverheen en dacht ik dat ze kampioen gaan worden", zegt Swagers. "Voor de winterstop wisten we toch al dat ze kampioen gingen worden?", vraagt Brandhorst, die vindt dat Ajax met een straatlengte voorsprong kampioen had moeten worden, zich af. "Dit seizoen zijn ze beter geweest in de topwedstrijden dan de ploegen waar je van moet winnen", voegt Swagers daar aan toe. Tekst loopt door onder de foto.

Ajax komt op achterstand in de bekerfinale tegen PSV - Pro Shots / Jasper Ruhe

'Een behoorlijk rafelrandje' zit er aan het seizoen van Ajax volgens Brinkman. "Ajax was leuk om naar te kijken en onaantastbaar. Als liefhebber vind ik het jammer dat Ajax het zo heeft weggegooid na de winterstop. Het zijn allemaal bv'tjes geworden met Erik ten Hag die vertrekt, de zaak van Overmars, Quincy Promes en Zakaria Labyad."

Quote "Dit seizoen zijn ze beter geweest in de topwedstrijden dan de ploegen waar je van moet winnen" redacteur stef swagers

Dekker stelt dat Ajax kampioen van de armoede is, omdat het moet tijdrekken tegen clubs als Sparta en NEC. Swagers vindt dat echt te ver gaan. "Met PSV heeft Ajax een concurrent die het heel goed doet. Sinds 12 februari heeft PSV slechts één keer gelijk gespeeld, Ajax heeft alleen één keer verloren van Go Ahead. Dus het gaat heel goed." Brinkman: "We dachten dat Ajax fluitend kampioen zou worden, de beker was peanuts en de nadruk lag op de Champions League. Dat is teleurstellend en dan verlies je de beker en ternauwernood wordt Ajax nog kampioen. Ik vind het heel matig seizoen met dit elftal." AZ AZ heeft de beroerde seizoensstart volledig weggepoetst en leek even mee te dingen om plaats drie. Door wat mindere resultaten in april lijkt AZ af te stevenen op een play-offs plaats. Brandhorst: "Het blijft apart dat ze tegen Sparta gelijkspelen en tegen PEC Zwolle verliezen. Daar hebben ze veel moeite mee en van Heerenveen, Vitesse en FC Utrecht winnen ze gemakkelijk dus er valt echt geen pijl op te trekken." Swagers: "Het is zeker geen goede maand als AZ bij de top 4 wil horen. Een 1-0 voorsprong moet je gewoon kunnen verdedigen. AZ geeft hem vaak weg in de slotfase. Ze missen veel te veel kansen. "

Quote "Als Wijndal naar Ajax gaat is hij de vaste linksback van het Nederlands elftal" verslaggever stephan brandhorst

Brandhorst kijkt vooral naar het feit dat AZ al dertien wedstrijden op rij de nul niet heeft gehouden. "Martins Indi is echt op, die kan niet meer mee in Europa." Over het niveau van Pantelis Hatzidiakos en Sam Beukema zijn Brinkman en Brandhorst het eens, want die doen weinig voor elkaar onder. "De rechtsbuitenpositie is ook al zoveel veranderd met Aboukhlal, Evjen en Sugawara", gaat Brinkman in op de wisselvalligheid. "Daar is Jansen nog steeds zoekende. Ik vind het niet goed wat ze hebben laten zien, maar ze staan wel heel stevig op de vijfde plek en met een beetje geluk worden ze vierde." Tekst loopt door onder de foto.

Owen Wijndal overlegt met Pascal Jansen - Pro Shots / Toon Dompeling

Afgelopen week werd Mees de Wit gepresenteerd als eerste aankoop bij AZ. "Drie miljoen is echt heel veel", vindt Swagers voor het bedrag dat de Alkmaarders neerleggen voor de linksback van PEC Zwolle. "Daar gaat AZ niet meteen heel veel beter van worden", stelt Brinkman, die dacht dat AZ met Milos Kerkez al een nieuwe linksback binnen had. Owen Wijndal lijkt volgens Brinkman voor te sorteren op een transfer naar Ajax. "Een logische stap", zou Brandhorst de overstap vinden. "Als Wijndal naar Ajax gaat is hij de vaste linksback van het Nederlands elftal. Nu is hij dat niet, omdat hij bij AZ speelt. Bij Ajax speelt hij dan wekelijks op Champions League-niveau en dan wordt hij uitgedaagd door Kylian Mbappé in plaats van de rechtsbuiten van Bodo/Glimt."