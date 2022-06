NH Sportforum: "Ajax moet onder Schreuder flinke gaten zien te vullen"

AZ heeft Europees voetbal gehaald, maar was het een geslaagd seizoen? Draagt Erik ten Hag Ajax in goede staat over aan zijn opvolger? Het komt allemaal voorbij in de terugblik van het NH Sportforum op de maand mei.

Volgens collega Thomas Brood heeft AZ het naar omstandigheden goed gedaan. "Wat wil je als je halve selectie leeg loopt? Het seizoen is niet mislukt, maar ook niet geslaagd. Ze zeggen elk jaar dat ze de traditionele top drie willen aanvallen en dat is weer niet gelukt", aldus Brood.

Door een 6-1 overwinning op Vitesse wist AZ zich te verzekeren van Europees voetbal voor volgend seizoen. Seizoen geslaagd zou je zeggen. De meeste verslaggevers waren het daar mee eens, maar er is ook de nodige kritiek op AZ. "Het halen van Europees voetbal is wel de redding geweest", zegt verslaggever Stephan Brandhorst. "Ik geef het seizoen van AZ net aan een vijfenhalf."

Volgens chef sport Edward Dekker moet er absoluut wel het één en ander gebeuren bij Ajax. "Doelman Pasveer kan mee in het veteranenelftal. Bij Daley Blind is het beste er vanaf. Kudus en Daramy zijn ook niet goed gebleken. Mazraoui gaat naar Bayern München. Dan zijn er flinke gaten in het elftal."

Na het seizoen van AZ besproken te hebben is het de beurt aan de provinciegenoot uit Amsterdam. De vraag is of Erik ten Hag de club goed achterlaat voor opvolger Alfred Schreuder? "Ajax hoeft niet opnieuw te gaan bouwen met Schreuder. Het gaat toch hartstikke goed?", zegt Swagers.

Brandhorst sluit zich daarbij aan. "Ik denk dat ze opnieuw moeten gaan bouwen. Ik denk dat Ajax volgend jaar niet meer de titelfavoriet is. Er gaat in Amsterdam veel veranderen terwijl ze bij PSV rustig kunnen doorbouwen", zegt Brandhorst.

Na AZ en Ajax en wordt de met ingang van volgend seizoen de derde Noord-Hollandse eredivisionist besproken: FC Volendam. Volgens Dekker is het nog angstvallig stil als het gaat om potentiële versterkingen voor de ploeg van Wim Jonk. "Als nieuwkomer in de eredivisie moet je er gelijk staan. Als je de eerste acht wedstrijden geen punten pakt, dan loop je die achterstand niet meer in. Daarom moet de selectie gelijk op dag één in orde zijn", is Dekker van mening.

"Met clubs als Fortuna, Cambuur, Sparta en Go Ahead geef ik Volendam een goede kans om er in te blijven

Volgens Brood ziet het volgend seizoen voor FC Volendam er sowieso al goed uit gezien de concurrentie. "Er zijn serieuze clubs gedegradeerd. Met clubs als Fortuna Sittard, Cambuur, Sparta en Go Ahead geef ik Volendam een goede kans om er in te blijven volgend jaar", aldus Brood.

Telstar in goede handen?

Tot slot wordt ook nog de situatie besproken bij Telstar. De eerste divisie-ploeg uit Velsen-Zuid zag Andries Jonker afscheid nemen en de vraag is nu hoe groot het gat is wat de trainer achterlaat. "Al vanaf de eerste dag is de selectie van Telstar niet in balans geweest en liepen er weinig ervaren krachten in de as. Het was een dramatisch seizoen."

Van der Meijden heeft vooral medelijden met Telstar. "Ze hebben zo veel personeelsproblemen gehad. Samen met Helmond Sport is het de club die het meeste last heeft gehad van corona en kijk waar die twee ploegen zijn geëindigd. Onderaan in het rechter rijtje."