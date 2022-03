NH Sportforum: "Ten Hag gaat Manchester United niet even kampioen maken"

Sportief gezien was de maand maart een ramp voor de Noord-Hollandse profclubs. Ajax en AZ vlogen uit Europa. De ongeslagen reeks van AZ en FC Volendam kwam ten einde en Telstar vergaarde meer complimenten dan punten. Je raadt het al, in het NH Sportforum kruisten onze verslaggevers de degens en dat zorgde voor enkele opvallende uitspraken.

Uiteraard doet de uitschakeling door Benfica in de achtste finale van de Champions League (0-1) nog altijd pijn. Verslaggever Stephan Brandhorst zag met eigen ogen hoe Ajax in de Johan Cruijff Arena worstelde met zichzelf. "Het is het verhaal van de laatste weken. Ajax domineert wel, maar maakt de wedstrijden niet dood."

Toch baart het spel van de Amsterdammers iedereen zorgen. "Als er één of twee schakels wegvallen, zakt het als een kaartenhuis in elkaar", zegt verslaggever Frank van der Meijden. "Ajax speelde een groot deel met een vaste basiself. Het is ook te wijten aan het beleid van Ten Hag die vasthoudt aan die basis en laat wisselt. Als je dan nieuwe spelers moet inpassen, staan die er niet gelijk en komt er zand in de motor."

Opvallend is verder hoe nipt de landskampioen van RKC Waalwijk (3-2) en SC Cambuur (2-3) won, terwijl de Klassieker tegen Feyenoord ook pas in de slotfase met kunst-en-vliegwerk tot een 3-2 overwinning leidde. "Ze hebben het momentum niet. Er is niemand die de ploeg op sleeptouw wil nemen", constateert verslaggever Thomas Brood. Desondanks verwacht hij dat Ajax aan het einde van de rit de beker én de schaal in de prijzenkast kan plaatsen. Van der Meijden en Brandhorst houden het op de kampioensschaal. De KNVB-beker gaat mee met PSV.

Brood vindt dat gek."Je mag van die miljonairs toch wel verwachten dat ze RKC en Cambuur van de mat vegen?" Van der Meijden is het daarmee eens. "Jong Ajax zou ook van die ploegen moeten winnen, ja." Brandhorst vermoedt dat de houdbaarheidsdatum van trainer Erik ten Hag is verstreken. "Het Ten Hag-effect lijkt uitgewerkt. Hij zit er, zeker voor Ajax-begrippen, best lang."

De coach heeft in Amsterdam nog een contract tot de zomer van 2023, maar lijkt na dit seizoen te vertrekken. De interesse van Manchester United kwam afgelopen week naar buiten. Van der Meijden raadt deze overstap af. "Als je naar zijn prestaties kijkt, is hij iemand voor de Europese top, maar in het moderne voetbal komt er meer bij kijken. Ik denk dat de druk van de Engelse media en alles wat daarbij komt kijken, dat hij daar finaal aan onderdoor gaat."

Brood: "Zijn Engels is dramatisch en dat zal zo blijven of hij moet een jaar in het klooster gaan zitten bij de monniken. Daar gaan de mensen enorm om lachen. Met Van Gaal was dat ook niet echt een succes. Ik heb niet idee dat Ten Hag Manchester United even kampioen gaat maken. Brandhorst begrijpt de belangstelling vanuit Engeland, maar ziet Ten Hag liever naar de Bundesliga vertrekken. "Hij heeft een verleden In München. Het Duitse voetbal past beter bij hem dan het Engelse voetbal."

Teleurstellend AZ

Dat AZ in de eredivisie in maart alleen van NEC wiste te winnen en uit de Conference League en het KNVB-bekertoernooi vloog, zagen weinigen bij het laatste NH Sportforum aankomen. "Ik had voorspeld dat ze met Feyenoord om de derde plek zouden gaan strijden. Het overtuigende is ervan af. AZ staat met beide benen op de grond, maar er komen in april wel weer wedstrijden dat ze het op de rit kunnen krijgen", blikt Brandhorst optimistisch vooruit. De Alkmaarders treffen Vitesse, PEC-uit, Heerenveen en Sparta Rotterdam-uit.

Brood schat de toekomst van de Alkmaarders minder rooskleurig in en denkt dat de vierde plaats het hoogst haalbare is. "Daar mogen ze blij mee zijn. Ze hebben een keeper, Vindahl, die een te groot tenue aan heeft en die mij niet kan overtuigen. Dat vind ik ook van Pavlidis. Ik zou Glynor Plet halen", oppert Brood met een glimlach.