NH Sportforum: "Afwachten of Ajax wel meer kwaliteit heeft dan PSV"

De teleurstellende Klassieker, het betere spel van AZ, de titelkansen van FC Volendam en de teleurstellende zeventiende plaats van Telstar. Dat zijn dit keer de onderwerpen in het NH Sportforum.

Pro Shots / Kay Int Veen

Feyenoord - Ajax (0-2) In de uitzending van NH Radio was iedereen het erover eens dat het een dramatische wedstrijd was. "Wat heb ik veel balverlies gezien, wat was dit?", vraagt presentator Stef Swagers zich af. "Allebei de ploegen speelden om niet te verliezen. Beide ploegen schoten slechts één keer op goal. Dat kan natuurlijk niet", blikt verslaggever Stephan Brandhorst terug op de slechte wedstrijd. Ajax-bus bekogeld met vuurwerk Voorafgaand aan De Klassieker werd de Ajax-bus bij aankomst bij De Kuip bekogeld. Verslaggever Erik-Jan Brinkman was in Rotterdam aanwezig en zag het van dichtbij gebeuren. "Je spoort toch niet als je de bus van Ajax gaat bekogelen met vuurwerk en van alles en nog wat? Wat een malloten!", aldus Brinkman. Opmerkelijk genoeg vond Ajax-aanvoerder Dusan Tadic de ontvangst juist mooi.

De bus van Ajax komt aan in de Kuip - NH Nieuws

Steven Berghuis Ajacied Steven Berghuis maakte deze zomer de pikante overstap van Feyenoord naar Ajax. Dat zorgt voor veel haat bij de Rotterdamse aanhang. "Hij had als voordeel dat er geen publiek bij was, want ik maakte mij wel een beetje zorgen om zijn veiligheid", aldus chef sport Edward Dekker.

Ajax kampioen? Aan het begin van het seizoen tipte iedereen Ajax als de grote titelkandidaat. Een deel van de sportredactie van NH denkt daar nu anders over. "Wij moeten nog maar afwachten of Ajax meer kwaliteit heeft. Na de winterstop krijgen wij PSV - Ajax dat zal er om gaan spannen. Ook heeft Ajax behoorlijk wat blessures", is de mening van Brandhorst. "Na zeventien wedstrijden denk ik dat ik zo'n zes a zeven wedstrijden heb gezien waarin Ajax niet goed was. Dat is veel en zegt ook wel wat", aldus Dekker.

Haller en Tadic maakten de Ajax-doelpunten in Dortmund - Pro Shots / Niels Boersema

Lek boven bij AZ? AZ stond een aantal weken geleden nog dertiende. Inmiddels zijn de Alkmaarders opgeklommen naar plek zes. "AZ is stabieler geworden en speelt frisser voetbal. Jesper Karlsson staat eindelijk op en ze hebben inmiddels negen duels niet verloren. Trainer Pascal Janssen heeft heel lang aan dezelfde spelers vastgehouden en ze nooit geslachtofferd. Dat betaalt zich nu uit", is de verklaring van Brandhorst op het betere spel van AZ. Swagers was kritisch op de Alkmaarse spits Vangelis Pavlidis, maar komt daar nu een beetje op terug. "Hij is los. Ook in de KNVB-beker scoorde hij meteen. Hij straalt nu vertrouwen uit", aldus Swagers.

Jesper Karlsson nam AZ bij de hand tegen Sparta - Pro Shots / Vincent de Vries

Brinkman is minder positief over de Alkmaarders. "Het lek is nog niet boven bij AZ. Daar is het spel niet overtuigend genoeg voor", zegt hij.

FC Volendam en Telstar FC Volendam is de trotse koploper in de eerste divisie. Trainer Wim Jonk blijft met beide benen op de grond staan en is nuchter in zijn commentaar."Wij moeten Wim Jonk gewoon op de Heen en Weer zien als hij een paar biertjes op heeft", denkt Brandhorst. Excelsior, ADO Den Haag en FC Emmen worden gezien als de grote concurrenten van de Volendammers als het gaat om het kampioenschap. De gehele sportredactie betwijfelt of FC Volendam goed genoeg is om kampioen te worden van de eerste divisie, maar promotie naar de eredivisie moet lukken, zo is de overtuiging.

FC Volendam-aanvoerder Damon Mirani - Pro Shots / Ron Baltus

Telstar staat op de teleurstellende, zeventiende plek. "Trainer Andries Jonker blijft altijd positief. Jonker legt zich neer bij het niveau van Telstar. Zijn geduld wordt geprezen", vertelt Brinkman. Dekker mist drive en ambitie in Velsen-Zuid en proeft een bepaalde berusting bij Jonker. Lichtpuntje is dat Telstar bij de laatste zestien in het bekertoernooi zit. In de KNVB-beker speelt Telstar in de achtste finales tegen PSV.

Zakir viert zijn doelpunt - Pro Shots / Remko Kool

"Misschien moet de buitenwacht ook wat realistischer zijn. Iedere zomer is het maar afwachten welke selectie Telstar heeft", besluit Brinkman. Ook op de vraag of Jonker bezig is aan zijn laatste seizoen verschillen de meningen. "Hij straalt plezier uit dus als je plezier in je werk hebt waarom zou je dan weggaan?", vraagt Brinkman zich af. Het volgende NH Sportforum kun je zondag 30 januari 2022 horen tussen 18.00 en 19.00 uur op NH Radio.