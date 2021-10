NH Sportforum: "AZ gaat in oktober sowieso punten verspelen"

Ajax draaide geweldig, AZ belandde bijna in een crisis, FC Volendam steeg naar de koppositie en Telstar kreeg te maken met 'Circus Van Gaal'. De terugblik van het NH Sportforum op de maand september.

Louis van Gaal zat in spetember eenmalig op de bank bij Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

De eredivisie en eerste divisie zijn alweer ruim een maand onderweg. Met verslaggevers Stephan Brandhorst, Frank van der Meijden, Edward Dekker en Stef Swagers bespraken we de competitiestarts van de vier Noord-Hollandse profclubs. Berghuis of Klaassen? Koploper Ajax kent een luxeprobleem. Trainer Erik ten Hag heeft op 'tien' de keuze uit Steven Berghuis en Davy Klaassen. Brandhorst vindt dat Klaassen de voorkeur moet krijgen."Ik denk dat je lopers nodig hebt op het middenveld. En Berghuis vind ik vanaf rechts veel gevaarlijker. Hij kan naar binnenkomen en met zijn linkerbeen de verre hoek opzoeken."

Steven Berghuis en Davy Klaassen zijn elkaars concurrenten bij Ajax - Pro Shots / Jasper Ruhe

Quote "Vooralsnog vind ik dat Klaassen als completere speler een streepje voor heeft" NH Sport-verslaggever Frank van der Meijden

"Waarom moet je kiezen?" vraagt Dekker zich af. "Dat vind ik altijd zo eendimensionaal. Je kunt toch de ene wedstrijd met Klaassen spelen en de andere met Berghuis? Dat is wat Wim Jonk, trainer van FC Volendam, ook altijd zegt. Je kijkt naar een tegenstander en wat heb ik op een bepaald moment nodig." "Ik heb een voorkeur voor Klaassen, omdat hij in de omschakeling beter is", reageert Van der Meijden. "Ik zie hem bij balbezit van de tegenstander vaker meeverdedigen dan Berghuis. Ten Hag zegt wel dat Berghuis het steeds beter doet, maar vooralsnog vind ik dat Klaassen als completere speler een streepje voor heeft."

AZ verloor de eerste drie competitieduels in september - Pro Shots / Niels Boersema

Wisselvalligheid bij AZ Met AZ ging het minder goed in september. Al werden de laatste wedstrijden gewonnen. In de Conference League tegen FK Jablonec (1-0) zag Brandhorst een heel matig duel. "Het was niet om aan te zien. Wat was dát slecht! Het was zo belabberd dat AZ pas de eerste kans kreeg in de 42e minuut. Ze kregen ook acht schoten tegen in de eerste helft. Iedere bal over vijf meter ging mis. Er zat angst in die ploeg, dus ik vind het heel vreemd dat er twee keer zo makkelijk gewonnen is in de competitie."

Quote "Het was niet om aan te zien. Wat was dát slecht! Iedere bal over vijf meter ging mis. Er zat angst in die ploeg" NH Sport-verslaggever Stephan Brandhorst

Van der Meijden onderstreept dat AZ beter moet. "Ruim winnen van Go Ahead en dan slecht spelen tegen Jablonec. En nu weer winnen van Cambuur. Qua punten een stijgende lijn, maar het spel is te wisselvallig. We moeten over een langere periode kijken of ze dit spel kunnen vasthouden. Misschien zijn het nu nog incidenten." Punten verspelen in oktober In oktober speelt AZ drie eredivisieduels: FC Utrecht (thuis), FC Groningen (uit) en PEC Zwolle (thuis) zijn de tegenstanders. Momenteel staan de Alkmaarders twaalfde. "Aan het eind van de maand staat AZ achtste", denkt Brandhorst. "Ze gaan gewoon sowieso nog punten verspelen. Die wisselvalligheid is niet zomaar uit een ploeg." "Sowieso punten verspelen? Dat vind ik wel een gewaagde uitspraak", zegt Swagers. "Utrecht, Groningen en PEC Zwolle kun je drie keer van winnen, dus dan staan ze in de top zes." Van der Meijden verwacht dat AZ onderaan het linkerrijtje staat eind oktober, terwijl Dekker denkt dat de ploeg van trainer Pascal Jansen zeven punten pakt in de komende drie duels. De topvorm van FC Volendam Voor eerste divisionist FC Volendam was het een uitstekende maand. Vooral dankzij spits Robert Mühren, die in de laatste zeven duels zeven keer scoorde. "Het is wel een enorm wapen wat Volendam erbij heeft gekregen", vindt Van der Meijden. "In Leeuwarden noemen ze hem een lichte verrader, maar bij Volendam zijn ze absoluut blij met hem."

Robert Mühren, Gaetano Oristanio en Boy Deul juichen na de 0-3 - Pro Shots / Stefan Koops

Swagers vraagt zich hardop af of Mühren de beste spits is in de eerste divisie. "Ik heb Thomas Verheijdt van ADO Den Haag ook heel hoog zitten", zegt Van der Meijden. "Maar Mühren lijkt weer onderweg om er dertig te gaan maken. Hij wordt al vaak gezocht, maar hij moet nog meer gevonden worden. Zolang Volendam daar hard op traint zie ik dat er nog meer doelpunten gemaakt worden door Mühren." Dekker noemt Thijs Dallinga, topscorer van Excelsior met negen doelpunten, als beste spits van de eerste divisie.

Quote "El Kadiri op links is wel een pingeldoos natuurlijk. Die kijkt iets teveel naar beneden en geeft de bal iets te weinig af" NH Sport-verslaggever Edward Dekker

De reden dat Mühren op gang moest komen bij FC Volendam heeft te maken met de buitenspelers, denkt Dekker. "El Kadiri op links is wel een pingeldoos natuurlijk. Die kijkt iets teveel naar beneden en geeft de bal iets te weinig af. Daar had Mühren ook wel wat kritiek op. En Van Mieghem is ook een speler die graag naar binnen komt. Dus ze hebben wel even moeten wennen aan de positie van Mühren." Mirani en Lauwers Ook aanvoerder Damon Mirani en doelman Barry Lauwers worden genoemd als belangrijke spelers. "Mirani gaat voorop in de strijd. Misschien technisch niet de beste speler, maar is ook in standaardsituaties gevaarlijk. Hij maakt elk seizoen toch vier, vijf of zes doelpunten, Dat kan Micky van de Ven bijvoorbeeld niet zeggen", weet Dekker. "En Volendam was de gehele voorbereiding op zoek naar een nieuwe keeper. Toen kwam Internazionale-huurling Filip Stankovic daar te staan. Hij heeft één heel goede wedstrijd gespeeld. Daarna kreeg hij een rode kaart en was licht geblesseerd. Als ik Jonk was zou ik Lauwers laten staan." Van der Meijden en Dekker verwachten dat FC Volendam aan het eind van de maand nog steeds in de top twee staat. "Het zal stuivertje wisselen worden met een gelijkspelletje ergens." Brandhorst noemt het "de maand van de waarheid" met wedstrijden tegen Telstar, NAC Breda, Jong AZ en FC Dordrecht. Louis van Gaal-mania bij Telstar Op vrijdag 24 september zat bondscoach Louis van Gaal op de bank bij Telstar voor de goede doelen Spieren voor Spieren en Durf te Dromen. Jong AZ werd die avond met 1-0 verslagen. "Ik denk ook wel dat de spelers er wat aan hebben gehad", zegt Brandhorst. "Je kunt er niet omheen, maar Telstar is sinds de komst van Van Gaal nog steeds ongeslagen."

Ronald Koeman jr. en Louis van Gaal bedanken de fans van Telstar - Pro Shots / Vincent de Vries

Sinds vier duels staat Ronald Koeman jr. op doel bij de Witte Leeuwen. Daarin pakte Telstar tien punten. "Koeman heeft mij wel verbaasd ja", geeft Van der Meijden toe. "Ik had nog niet zo'n hele hoge pet op van hem. Bij TOP Oss was hij zeker geen onomstreden speler. Eigenlijk had hij nergens een basisplaats. In zijn eerste wedstrijd tegen Almere City had Koeman toch wel een slippertje, maar de afgelopen drie wedstrijden heeft hij een stijgende lijn te pakken. Hij is een betrouwbare sluitpost voor Telstar."

Quote "Ik denk dat ze maximaal tiende kunnen worden met dit materiaal. De play-offs lijken me niet haalbaar" NH Sport-verslaggever Stef Swagers

Swagers verwacht geen wonderen van de ploeg van Andries Jonker dit seizoen. "Ik denk dat ze maximaal tiende kunnen worden met dit materiaal. De play-offs lijken me niet haalbaar." Brandhorst voegt toe: "Uit het niets als alles een keer op z'n plek valt kunnen ze misschien een periodetitel pakken. Zo'n elftal is het wel. Maar het is wel dun, zeker voorin." Van der Meijden: "Scorend vermogen is niet heel erg aanwezig. Als Plet wegvalt, dan moet je het hebben van Smit, Fernandes en Van Velzen. Dat is vrij karig. De bovenkant van het rechterrijtje is inderdaad het maximaal haalbare. We moeten ook de verdediging niet overschatten. Ze hebben toch alweer veel doelpunten tegen gekregen. Ik ben nog niet overtuigd." Het volgende NH Sportforum is op zondag 31 oktober.