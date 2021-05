NH Sportforum: "Oranjekoorts? Ik merk er nog bar weinig van"

Komt er een leegloop bij AZ? Waardoor was FC Volendam kansloos in de play-offs voor promotie naar de eredivisie? Wat is het perspectief van Telstar en hoe zit het met de Oranje-koorts? "Ik merk er nog bar weinig van." De terugblik van het NH Sportforum op de maand mei.

Frank de Boer, Micky van de Ven en Andries Jonker (vlnr) - Pro Shots

Het competitievoetbal ligt een dikke twee maanden stil en het EK voetbal staat voor de deur. Erik-Jan Brinkman, Thomas Brood en Edward Dekker blikten gisteravond op NH Radio terug op de laatste maand van het afgelopen voetbalseizoen. Het landskampioenschap van Ajax was al besproken, maar de definitieve derde plaats van AZ nog niet. AZ derde plek "Die derde plek, daar is niks mis mee. Zeker als je ziet wat er allemaal gebeurd is", vindt Brinkman die de slechte start van AZ wijt aan de interesse die Feyenoord toonde in toenmalig AZ-trainer Arne Slot. "Ik kan me voorstellen dat dat je wel bezighoudt en hij niet honderd procent gefocust was. Dat zijn geluiden die ik bij AZ ook in de wandelgangen hoor." Dekker kan zich daar niets bij voorstellen. "Ik zie die link niet. Je geeft toch geen 4-0 voorsprong tegen Sparta weg omdat Slot met zijn gedachten bij Feyenoord zit?"

Arne Slot - Pro Shots / Kay Int Veen

Quote "Ik had verwacht dat AZ langer mee zou doen om de titel" AZ-watcher Erik-Jan Brinkman

Alledrie zijn het erover eens dat AZ de verwachtingen niet volledig heeft waar gemaakt. "Je zou denken dat AZ na de geweldige prestaties en het aantrekkelijke voetbal van het seizoen ervoor nog beter en stabieler zou zijn en dat viel toch tegen. Ik had verwacht dat ze langer mee zouden doen om de titel", zegt Brinkman. Dekker: "Je kunt naar de tweede plek en naar PSV kijken, maar als je kijkt naar het verschil met Ajax dan is dat een enorm gat van zeventien punten." Leegloop AZ Brood denkt dat de Alkmaarders komend seizoen de handen mogen dichtknijpen met een derde plaats in de eredivisie. "Dit jaar had het moeten gebeuren. AZ had een goed elftal en de kans is groot dat dat deze zomer uit elkaar valt."

Quote "Dit jaar had het moeten gebeuren. AZ had een goed elftal en de kans is groot dat dat deze zomer uit elkaar valt" NH Sport-verslaggever Thomas Brood

Dat Owen Wijndal en Teun Koopmeiners vertrekken, is voor het trio klip en klaar. Maar ook de transfervrije Jonas Svensson en keeper Marco Bizot lijken elders hun carrière te vervolgen. Brinkman merkt verder op dat bankzitter Dani de Wit 'baalt'. "Fredrik Midtsjö is ook aan een volgende stap toe, maar Boadu en Stengs hebben het dit seizoen niet laten zien en kunnen beter een jaartje bij AZ blijven."

AZ-speler Owen Wijndal - Orange Pictures

Dat er versterking moet komen, staat volgens de verslaggevers buiten kijf. Brinkman: "Vanuit Jong AZ zie ik geen spelers die echt aanhaken voor een basisplaats. Reijnders neemt het elftal niet meteen op sleeptouw. Goudmijn is een getalenteerde speler, maar nog steeds heel jong. De aan RKC verhuurde Thijs Oosting is denk ik blij als hij regelmatig invalt." Als mogelijke aankopen vallen de namen van Gyrano Kerk (FC Utrecht), Vangelis Pavlidis (Willem II) en Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo). Al ziet Brinkman niets in de komst van de Griekse topscorer van de eredivisie. "Bij AZ denk je toch eerder aan een technische speler en niet zo'n Inzaghi-achtige goaltjesdief."

FC Volendam kansloos De mislukte play-offs van FC Volendam betekenen dat de oranje string van Thomas Brood in de kledingkast mag blijven liggen. "Ik heb geen seconde in angst gezeten. Ze waren volstrekt kansloos", aldus Brood.

Adilehou scoort voor NAC Breda - Pro Shots / Marcel van Dorst

Dekker, die FC Volendam wel in staat achtte te promoveren, erkent dat het er tegen NAC Breda geen moment had ingezeten. "Volendam moet investeren in ervaring. Ze weten wat ze tekort komen. Afgelopen seizoen debuteerden er tien spelers, maar daar zaten hele jonge spelers bij. Dan kun je niet op tegen Cambuur en Go Ahead Eagles." De komst van topscorer Robert Mühren is volgens Dekker daarom een voltreffer van FC Volendam. Een ander ervaren versterking zou Almere City FC-verdediger Damon Mirani kunnen zijn. Verder is aanvoerder Kevin Visser het nieuwe seizoen hersteld van zijn zware knieblessure.

Quote "FC Volendam moet investeren in ervaring. Ze weten wat ze tekort komen" FC Volendam-watcher Edward Dekker

Robert Mühren in het shirt van FC Volendam - Foto: FC Volendam

Jonker verrast Waar Brood de uitschakeling van FC Volendam al ver van te voren zag aankomen, werd hij toch verrast door de contractverlenging van Andries Jonker bij Telstar. "Ik had verwacht dat hij zou vertrekken, ja. Hij wil graag hoger eindigen dan de afgelopen jaren. Het spelersbudget blijft gelijk. Ik moet eerlijk gezegd nog zien of het gaat lukken om in het linkerrijtje te eindigen. Het is niet makkelijk als je zo weinig geld te besteden hebt."

Quote "Ik moet eerlijk gezegd nog zien of het gaat lukken om in het linkerrijtje te eindigen" Telstar-watcher Thomas Brood

Telstar-trainer Andries Jonker - Pro Shots/Remko Kool

Hoewel Brood het netwerk van Jonker roemt, is de verslaggever niet overtuigd dat de (buitenlandse) huurlingen Telstar veel verder brengen. "Sébastian Soto en Daniel Adshead konden mij allebei niet echt overtuigen. Marcus McGuane had zelfs bij Barcelona gespeeld en viel, net als Charlie Gillmoure, tegen. Jonker slaagt er wel in om ze bij Telstar te stallen, maar ik vraag me af wat het dan heeft opgeleverd." Oranje-koorts? Tot slot spraken de verslaggevers zich ook nog uit over het komende EK. Loopt de Oranje-koorts al snel op? "Mwah, ik merk er om me heen bar weinig van", zegt Brinkman. "Maar ik vind die gezelligheid en saamhorigheid altijd wel mooi." Brood: "Dat hele EK kan me gestolen worden." Dekker: "Ik ben wars van al die oranje vlaggetjes en flauwekul."

Quote "Ik ben wars van al die oranje vlaggetjes en flauwekul" NH Sport-verslaggever Edward Dekker

HFV / Olim Bajmat

En ook over de kansen van Oranje op het EK zijn de mannen het oneens. Dekker denkt dat de ploeg van bondscoach Frank de Boer in de kwartfinales sneuvelt. Brinkman: "Het loopt onder De Boer nog voor geen meter. Ik zet mijn geld niet op een titel." Toch denkt hij dat Oranje het tot de laatste vier ploegen weet te schoppen.

Quote "Het loopt onder De Boer nog voor geen meter" NH Sport-verslaggever Erik-Jan Brinkman

Brood is veel minder optimistisch. "Na de poulefase komen ze Italië tegen en kunnen ze naar huis. Maar ik wil die oranje string best van stal halen als ze Europees kampioen worden. Dan maak ik een rondje over het Rembrandtplein en het Leidseplein."