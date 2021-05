Andries Jonker verlengt contract bij Telstar

Het hoge woord is eruit in Velsen-Zuid: Andries Jonker plakt er nog een jaar bij als trainer en technisch directeur van Telstar. Dat maakte de club zojuist bekend. Ook aanvoerder Glynor Plet blijft langer verbonden aan de Witte Leeuwen.

Telstar en Jonker hebben overeenstemming bereikt om het aflopende contact met één jaar te verlengen. Lange tijd bleef het stil rondom de contractverlenging van Jonker. De trainer gaf toe dat hij wel in gesprek met de club ging, maar liet weinig doorschemeren over de intenties. In de rubriek 'Blijft 'ie of vertrekt 'ie?', die speciaal vanwege de speculaties werd opgezet, reageerde Jonker in de meeste gevallen dat hij 'binnenkort om de tafel' zou gaan. Dat is nu dus gebeurd.

"Met corona en de onzekerheden die daarbij komen kijken hebben wij natuurlijk goed moeten kijken naar het algehele plaatje", zegt Jonker over waarom het nieuws even op zich liet wachten. "Dan zie ik dat wij flinke stappen gemaakt hebben in de sportieve organisatie. Het beloftenelftal van de vrouwen en de mannen, en het komende seizoen is er de start met onze nieuwe jeugdelftallen. Dat zijn ontwikkelingen die aantonen dat we met zijn allen op de goede weg zijn, maar dat er ook nog een hoop uitdagingen voor ons liggen."

