NH Sportforum: "Als je te vroeg kampioen wordt, heb je champagnebenen"

AMSTERDAM - De fans zijn weer voor even terug in de ArenA, het statement van het Nederlands elftal, Jong Oranje dat klungelt op het EK en de besliste kampioensrace, maar de enerverende strijd om de tweede plek in de eredivisie. Allemaal onderwerpen die zondagavond in de radio-uitzending van NH Sport werden behandeld in ons maandelijkse sportforum.

Pro Shots / Orange Pictures

In de Amsterdam ArenA waren zaterdagavond vijfduizend toeschouwers toegestaan bij het FieldLab-experiment. "Heerlijk dat er maar weer een klein beetje fans in het stadion zijn. Zonder fans geen voetbal", zegt verslaggever Thomas Brood, die geen fan is van het stadiongeluid dat op tv onder de wedstrijden wordt gezet. "Zo'n lachband is leuk bij Arjan Lubach, maar bij een voetbalwedstrijd prik ik er dwars doorheen." Redacteur Stef Swagers kan zich daar niet in vinden: "Ik kijk geen voetbal voor het publiek, dus als thuiskijker maakt het mij niet uit."

Quote "Ik kijk geen voetbal voor het publiek dus als thuiskijker maakt het mij niet uit" redacteur stef swagers

Nederlands elftal Oranje zegevierde zaterdagavond met 2-0 tegen Letland. Swagers vond het een 'prima optreden met veel kansen'. "Maar eigenlijk hoop je op meer goals. Nederland had er twee of drie meer moeten maken", stelt Swagers, die benadrukt hoe belangrijk het doelsaldo is in de WK-kwalificatiereeks. Brood relativeert de overwinning van Oranje. "Het is leuk dat er wat gebeurt. Maar mag het even dat je van de nummer 136 van de wereld thuis wint? Na de aanfluiting tegen Turkije was ook wel te hopen dat ze het beter zouden doen." Tekst loopt door onder de foto

Davy Klaassen aan de bal tijdens Nederland - Letland - Pro Shots

'Football supports change' Voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd droegen de spelers van het Nederlands elftal shirts met de tekst 'Football supports change'. Daarmee vroeg Oranje aandacht voor de mensenrechtenschending in Qatar, waar het WK in 2022 wordt gehouden. Volgens Brood was dit het dieptepunt van de maand. "Too little, too late", aldus de NH Sport-verslaggeve, die het statement 'lachwekkend' noemt.

Quote "Je hebt Duitsland en Noorwegen de hete kolen uit het vuur laten halen en dan komen wij als braafste jongetje van de klas erachteraan" verslaggever Thomas Brood

"Dit zet geen zoden aan de dijk. We zijn veel te laat. Ik denk dat niemand er wat van snapt. De toelichting van de KNVB is een soort filosofisch gedicht. Je hebt Duitsland en Noorwegen de hete kolen uit het vuur laten halen en dan komen wij als braafste jongetje van de klas erachteraan. Laat ik duidelijk zijn, ik vind niet dat we het WK moeten boycotten." Tekst loopt door onder de foto

De shirts van Oranje met de tekst 'Football supports change' - Pro Shots / Nico Brekelmans

Verslaggever en tv-presentator Erik-Jan Brinkman is het eens dat het shirt van Oranje weinig teweeg brengt, maar vraagt zich ook af of de acties van Duitsland en Noorwegen een verschil maken. "Alle ploegen hadden misschien een paar minuten het spel moeten stilleggen om een statement te maken." Jong Oranje Jong Oranje speelt momenteel het EK in Hongarije. In de eerste twee wedstrijden stelde de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi teleur met twee keer een gelijkspel tegen Jong Duitsland en Jong Roemenië. Tegen Duitsland husselde Van de Looi zijn opstelling flink. "Verrassende keuze", stelt Brinkman. "Bij AZ speelt Dani de Wit niet en is Myron Boadu de spits en bij Jong Oranje is het omgekeerd. Dat werd ook niet door iedereen begrepen." Teun Koopmeiners pakte een tweede gele kaart en is in de laatste groepswedstrijd geschorst. "Dat is een aderlating, al speelde hij niet heel lekker tegen de Duitsers", zegt Brinkman. "Ook lekker dat hij geschorst is, terwijl het geen terechte kaart was", vult Swagers met het nodige cynisme aan. Tekst loopt door onder de foto

Justin Kluivert juicht na de 1-0 tegen Jong Duitsland - Pro Shots

Kampioenschap en tweede plek Dan kijken de forumleden ook nog hoe de eredivisie er eind maart voor staat. "Het kampioenschap kan gevierd worden", stelt Brood. "Ajax steekt er met kop en schouders bovenuit." Swagers hoopt dat de ploeg alleen niet teveel de polonaise loopt bij een vroeg kampioenschap: "Als je te vroeg kampioen wordt, heb je champagnebenen en wordt het daarna niets. Dan wordt niet niets in de Europa League."

Quote "Ondanks dat ik het een wisselvallig seizoen vond, is het wel een geweldig seizoen als ze tweede worden" verslaggever erik-jan brinkman

De strijd om de tweede plaats in de eredivisie ligt nog volledig open. PSV en AZ hebben evenveel punten en Feyenoord en Vitesse maken ook nog aanspraak op de plek die recht geeft op de voorronde in de Champions League. "Ik denk fifty-fifty voor AZ", becijfert Brinkman de kansen van de Alkmaarders. "Zoals vorige week deden ze het goed tegen PSV en ook tegen Feyenoord was het goed. Ondanks dat ik het een wisselvallig seizoen vond, is het wel een geweldig seizoen als ze tweede worden. Dan ben ik benieuwd wat ze met Pascal Jansen doen." Brood sluit zich aan bij de woorden van Brinkman: "Ik had het niet verwacht aan het begin van het seizoen na die slechte start. PSV is ook geen wonderploeg dus ik geef AZ echt wel kans."

AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners scoort de 2-0 tegen PSV - Orange Pictures