NH Sportforum: "Ik zie Ajax dinsdag wel winnen van Liverpool"

AMSTERDAM - De maand november is bijna ten einde en daarom stond de radio-uitzending van NH Sport zondagavond in het teken van het NH Sportforum. Verslaggevers geven in het forum hun mening over de belangrijkste sportmomenten. In deze uitzending onder meer aandacht voor de vorm van AZ en Telstar en de heerschappij van Ajax in de eredivisie.

AZ pakt de laatste weken veel meer punten dan aan het begin van het seizoen. Toch denkt chef Sport Edward Dekker niet dat het lek al boven is in Alkmaar. "Nee, totaal niet", zegt hij. "Ze hebben laten zien dat er potentie in zit en ze hebben tegen SC Heerenveen en afgelopen donderdag tegen Real Sociedad ook goed gespeeld. Maar tegelijkertijd zitten er ook nog mindere wedstrijden tussen. De eerste wedstrijd na de interlandbreak tegen FC Emmen hield bijvoorbeeld echt niet over. Een speler als Calvin Stengs haalt zijn niveau van vorig seizoen nog niet en ook gezien de positie op de ranglijst merk je dat AZ nog niet back on track is."

Resultaten

Verslaggever Rob Wanst is wat optimistischer over de ploeg van trainer Arne Slot. "Want je moet ook kijken naar de resultaten van de afgelopen weken. Die zijn beduidend beter dan aan het begin van het seizoen, toen de Alkmaarders veel te veel punten verloren en zodoende wegzakten op de ranglijst. Vanaf de uitwedstrijd bij Heerenveen gaat het weer een stuk beter en uiteindelijk telt alleen een resultaat. Langzaam maar zeker kruipt AZ naar de vorm van vorig seizoen."

