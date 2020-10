NH Sportforum: "Monsterzege Ajax slecht voor imago eredivisie"

AMSTERDAM - De maand oktober is bijna ten einde en daarom stond de radio-uitzending van NH Sport zondagavond in het teken van het NH Sportforum. Verslaggevers geven in het forum hun mening over de belangrijkste sportmomenten. In deze uitzending onder meer aandacht voor de landelijke coronamaatregelen en de betaald voetbalclubs in Noord-Holland.

Uiteraard kwam in het Sportforum de historische 0-13 overwinning van Ajax op bezoek bij VVV-Venlo aan bod. Chef Sport Edward Dekker zag op zaterdag een genadeloos Ajax en had te doen met voormalig FC Volendam-trainer Hans de Koning: "Je zag De Koning met de minuut kleiner en kleiner worden. Een ramp voor VVV, maar dit is ook heel erg slecht voor het imago van de eredivisie", aldus Edward Dekker.

Verslaggever Thomas Brood ziet in de monsterzege van Ajax vooral bevestiging in zijn theorie dat de recente grote uitslagen in het betaald voetbal mede tot stand komen door de lege tribunes. "Het spelen in een spookstadion moet hier haast wel een rol in spelen", zegt Brood. "Je hebt geen thuisvoordeel meer en dat is voor kleinere clubs juist heel belangrijk."

Titelfavoriet

Door het gemak van de zege lijkt Ajax volgens velen op weg naar een nieuw landkampioenschap. AZ-watcher Erik-Jan Brinkman wil daar echter nog niet in mee. "Met het coronavirus op de loer kan er nog van alles gebeuren. Stel je voor dat er bij Ajax straks ook een uitbraak komt zoals bij AZ. Dan kan het er opeens allemaal heel anders gaan uitzien voor Ajax."

Mede door de recente coronabesmettingen bij AZ kennen de Alkmaarders een allerminst goede start van de eredivisie. De ploeg van trainer Arne Slot staat na vijf wedstrijden op een teleurstellende tiende plaats. Desondanks is er bij Brinkman nog volop hoop op een goede eindklassering van AZ. "Het resultaat tegen Napoli in de Europa League was fantastisch. Bovendien heeft AZ ook vorig seizoen laten zien dat ze kunnen winnen van de traditionele top 3. Ik denk dat AZ in de topwedstrijden er zal staan en zo blijft meedoen in de top van de eredivisie", aldus AZ-watcher Brinkman.