Geplaagd AZ stunt met minimale zege bij Napoli

Na een voorzichtige openingsfase, waarin Jesper Karlsson met een schot een poging waagde om Napoli-doelman Alex Meret te verschalken, nam Napoli het heft in handen. Marco Bizot had echter weinig moeite met de afstandschoten van Matteo Politano, Dries Mertens en Victor Osimhen.

Diezelfde Mertens leek de Italianen kort voor rust alsnog op voorsprong te schieten nadat Pantelis Hatzidiakos de bal verspeelde. De Belg ging samen met Osimhen op het vijandelijke doel af, had de hoek voor het uitkiezen, maar mikte naast. Hetzelfde gold kort daarvoor voor Yukinari Sugawara, die het leer in kansrijke positie langs de verkeerde kant van de paal werkte.

De Wit

Ook na de thee was de bal vooral voor de gastheren. Toch was het de ploeg van Slot die na een uur spelen verrassend op voorsprong kwam. De Wit was het eindstation na een mooie combinatie tussen Jonas Svensson en Sugawara en de gelegenheidsspits - hij verving Myron Boadu die door een positieve coronatest was achtergebleven in Alkmaar - rondde bekwaam af.

