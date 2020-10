Davy Klaassen na historische zege op VVV-Venlo: "Vandaag van genieten"

VENLO - Davy Klaassen verscheen met een brede grijns op het gezicht voor de camera van AT5 na de klinkende zege van Ajax op VVV-Venlo (0-13). "Ik had wel gehoopt op een gemakkelijke middag, maar dit had ik niet verwacht", gaf de middenvelder na afloop ruiterlijk toe.

Na de rode kaart van verdediger Christian Kum in de tweede helft walsten de Amsterdammers over VVV heen. "Het ging maar door", zag Klaassen. "We bleven scherp, dat heeft geholpen. Het leek op een gegeven moment alsof elke bal erin vloog. Zij hadden een totale off-day en wij deden het goed."

Geen doelpunt

Klaassen kwam niet op het scorebord. Desondanks maalde de Ajacied daar niet om. "Ik vind scoren altijd leuk, maar in deze wedstrijd was dat nodig. Ik heb dit duel wel op honderd procent focus gespeeld. Anders kan je als team ook niet zo’n wedstrijd spelen."

'Focus op Atalanta'

Ajax speelt komende dinsdag de tweede poulewedstrijd in de Champions League tegen Atalanta Bergamo. "We spelen dinsdag weer, dus het is niet zo dat we Amsterdam ingaan. Dat kan sowieso niet, maar we moeten ons weer gaan focussen op Atalanta. We mogen hier vandaag een beetje van genieten en daarna gaan we weer verder."

Check onderstaande video voor het hele interview van AT5 met Ajacied Davy Klaassen.