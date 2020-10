Ajax boekt recordzege in Venlo: VVV met 0-13 over de knie

VENLO - Ajax heeft zaterdag een historische zege geboekt op bezoek bij VVV in Venlo. De Amsterdammers stonden bij de rust al met 0-4 voor, maar na een rode kaart van Christian Kum walsten de Ajacieden pas echt over het zwakke VVV heen: 0-13. Met de zege voetbalde Ajax haar eigen record uit seizoen 1971/1972 uit de boeken. In dat seizoen werd thuis met 12-1 van Vitesse gewonnen.

Pro Shots / Thomas Bakker

Noussair Mazraoui, David Neres, Quincy Promes en Lisandro Martínez kregen rust in aanloop naar de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo (komende dinsdag). Sean Klaiber maakte zijn basisdebuut, Antony keerde terug en ook Jurgen Ekkelenkamp mocht starten aan de wedstrijd. Ryan Gravenberch kopte na twaalf minuten op de paal uit een voorzet van Antony. Nog geen halve minuut later gaf de Braziliaan de bal wederom voor, waarna Nico Tagliafico de bal terugkopte op Lassina Traoré. Jurgen Ekkelenkamp gaf uiteindelijk het laatste tikje: 0-1. De Burkinese spits kon enkele minuten later wél juichen na een assist van Antony. Traoré kon simpel zijn tweede van de middag binnentikken na voorbereidend werk van Tagliafico: 0-3. Dusan Tadic deed vlak voor rust ook een duit in het zakje: 0-4. Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Thomas Bakker

Verpulvering doelpuntenrecord VVV-verdediger Christian Kum kon na vijftig minuten gaan douchen na inmenging van de VAR. Dat was het kantelpunt in de wedstrijd. Binnen tien minuten sloeg Ajax namelijk vier keer toe tegen het zwakke VVV. Traoré, Antony, Ekkelenkamp en Daley Blind zorgde voor de 0-8 in het voordeel van de Amsterdammers. Traoré maakte in de 65e minuut zijn vierde van de middag, waarna Ajax naarstig op zoek ging naar de dubbele cijfers. Invaller Klaas-Jan Huntelaar tekende vanaf de penaltystip voor de 0-10 na een overtreding van Vito van Crooij. Een minuutje later zorgde de spits voor de elfde treffer van Ajax. Lisandro Martinez mocht tien minuten voor tijd de 0-12 maken. Traoré zorgde voor de historische 0-13.

Opstelling VVV-Venlo: D. van Crooij; Pachonik, Kum, Swinkels, Schmitz; Linthorst (69/ Van Dijck), Post (46/ Roemer) , Machach (46/ Janssen); V. van Crooij, Giakoumakis (79/ Essanoussi) , Hunte (62/ Gelmi) Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind (70/ Álvarez), Tagliafico (46/ Martínez) ; Klaassen, Ekkelenkamp, Gravenberch (70/ Huntelaar) ; Antony (70/ Labyad) , Traoré, Tadic (46/ Promes)