Minister Van Ark: geen uitzondering voor andere sporten

DEN HAAG - Minister Tamara van Ark (Sport) had na afloop van de ministerraad slecht nieuws voor de overige (top)sportcompetities. Er blijft de komende weken alleen een uitzondering gelden voor het betaald voetbal in de ere- en eerste divisie en het eredivisievoetbal voor vrouwen.

Het kabinet verklaarde dinsdag bij de afkondiging van de gedeeltelijke lockdown dat het betaalde voetbal op de hoogste niveaus door mag gaan. Later kwam daar na kritiek uit onder meer de Kamer ook nog het vrouwenvoetbal bij.

Quote

Grens

"We hebben een grens getrokken", aldus Van Ark. "Ik kan de groepen nu niet nog verder oprekken." Volgens haar kunnen er geen verdere uitzonderingen worden gemaakt want 'we moeten het aantal contacten en bewegingen beperkt houden'.

De minister snapt dat haar beslissing 'zwaar valt bij andere sporters'. Ze neemt het besluit met 'pijn in het hart'.

Gesprek NOC*NSF

Ze wil wel met NOC*NSF in gesprek gaan over hoe met dit soort kwesties in de toekomst moet worden omgegaan. Daarnaast wil Van Ark alvast het gesprek aangaan om te kijken hoe het verder moet met de sport als de regering de coronamaatregelen gaat afschalen.