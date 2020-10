Zo raken de nieuwe maatregelen de (top)sport in Noord-Holland

AMSTERDAM - De 'gedeeltelijke lockdown' die het land tegemoet gaat, heeft flinke consequenties voor de sportwereld. Sommige sporten kunnen onverhoopt doorgaan, terwijl andere hun hoop in rook zien opgaan. Hieronder lees je wat de gevolgen voor de sporten zijn.

Voetbal

"Het betaald voetbal in de eerste divisie en eredivisie kan op de huidige voet door. Dus zonder publiek", zei premier Mark Rutte op de persconferentie. Dat betekent dat er in het profvoetbal niets verandert.

De verwachting is dat de tweede divisie en de vrouwen eredivisie stil worden gelegd.

Het amateurvoetbal ligt ook volledig plat. De KNVB laat in een persbericht weten dat flink te betreuren. "Het amateurvoetbal is duidelijk geen brandhaard gebleken, daar de meeste besmettingen thuis, op het werk en bij vrienden en familie plaatsvinden", schrijft de voetbalbond in een persbericht.